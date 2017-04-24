АО «КазТрансГазАймак» планирует повысить цену на газ на 25%
Повышение цен затрагивает АО «ЖТЭ» — как следствие, тепловики запросят увеличение тарифа на отопление и горячую воду.
Об этом «УН» сообщил коммерческий директор АО «Жаиктеплоэнерго» Вячеслав Солодилов.
— Если цены на газ всё–таки решатся поднять, то мы повысим тарифы на тепло и горячую воду, — говорит Вячеслав Солодилов. — Мы понятия не имеем, чем руководствуются газовики, так резко повышая цены на топливо. С 2012 по 2016 год цена на газ и без того увеличилась на 56%. И это, учитывая, что мы сами живем на газовом месторождении.
Со слов Вячеслава Солодилова следует, что к вопросу безосновательного скачка цен в Уральске на газ подключились депутаты Мажилиса парламента. В случае, если им не удастся их отрегулировать, «ЖТЭ» обратится в администрацию Президента. Главная цель ЖТЭ – добиться такой же цены на газ, как в соседних Атырауской и Актюбинской областях.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
ЖТЭ-единственный виновный в сложившейся ситуации ,всего этого не случилось бы, если в 2013 г ЖТЭ,Арем и акимат города и области поддержали население и инд.предпринимателей в борьбе против незаконного повышения газа и тепловой энергии для населения.
Отголоски деяний папы и Гиффена…
Во всем мире цены на энергоносители падают, у нас только поднимаются. Нет предела ихним аппетитам.