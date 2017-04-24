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Опубликовано: Пн, Апр 24th, 2017
444 Деньги / ЗКО / Картина дня

АО «КазТрансГазАймак» планирует повысить цену на газ на 25%

 Повышение цен затрагивает АО «ЖТЭ» — как следствие, тепловики запросят увеличение тарифа на отопление и горячую воду.

айм

Об этом «УН» сообщил коммерческий директор  АО «Жаиктеплоэнерго» Вячеслав Солодилов.

—  Если цены на газ всё–таки решатся поднять, то мы повысим тарифы на тепло и горячую воду, — говорит Вячеслав Солодилов.  — Мы понятия не имеем, чем руководствуются газовики, так резко повышая цены на топливо. С 2012 по 2016 год цена на газ и без того увеличилась на 56%. И это, учитывая, что мы сами живем на газовом месторождении.

Со слов Вячеслава Солодилова следует, что к вопросу безосновательного скачка цен в Уральске на газ подключились депутаты Мажилиса парламента. В случае, если им не удастся их отрегулировать, «ЖТЭ» обратится в администрацию Президента. Главная цель ЖТЭ –  добиться такой же цены на газ, как в соседних Атырауской и Актюбинской областях.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

 

3 комментария
  1. Тлеген:
    24 Апрель 2017 в 14:11

    ЖТЭ-единственный виновный в сложившейся ситуации ,всего этого не случилось бы, если в 2013 г ЖТЭ,Арем и акимат города и области поддержали население и инд.предпринимателей в борьбе против незаконного повышения газа и тепловой энергии для населения.

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  2. Олег:
    24 Апрель 2017 в 15:04

    Отголоски деяний папы и Гиффена…

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  3. 95-96:
    24 Апрель 2017 в 15:15

    Во всем мире цены на энергоносители падают, у нас только поднимаются. Нет предела ихним аппетитам.

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