Через пять дней Уральск останется без горячей воды

Резервный мазут ТЭЦ, которым АО «ЖТЭ» полторы недели подогревал горячую воду, заканчивается. Управление энергетики назвало отключение незаконным.

Об этом «УН» сообщил коммерческий директор АО «Жаиктеплоэнерго» Вячеслав Солодилов.

— Долг нашей компании перед АО «КазТрансГазАймак» составляет порядка 600 миллионов тенге, — говорит Вячеслав Солодилов. – Эта сумма складывается из задолженности за февраль и за март месяц текущего года. «ЖТЭ» не может оплатить долг, потому что нам самим должны. 123 миллиона тенге — АО «ЗапКазРэк» и 700 миллионов тенге — потребители.

Со слов Вячеслава Солодилова, вопрос о возобновлении подачи газа решается в Астане, в головном офисе АО «КазТрансГазАймак». По мнению представителя «ЖТЭ», «аймаковцам» не выгодно отключать ТЭЦ от газа.

Управление энергетики и ЖКХ по ЗКО считает действия АО «КазТрансГазАймак» неправомерными. Со слов руководителя отдела коммунального хозяйства Западно-Казахстанского управления энергетики и ЖКХ Нурбану Сатыбалдиевой, нацоператор газоснабжения нарушил условия договора и без всякого предупреждения отключил стратегический объект от газа.

— Сейчас ведутся переговоры между нашим управлениием и АО «КТГ- Аймак» , — сообщает Нурбану Сатыбалдиева. – Скорей всего, итогом этих переговоров будет график, согласно которому монополист погасит образовавшуюся задолженность.

Местные представители АО «КазТрансГазАймак» считают произошедшее вполне закономерным.

— Мы не стали отключать от газа во время отопительного сезона, — говорит замдиректора Западно- Казахстанского филиала АО «КазТрансГазАймак» Асылбек Кайбалиев. – Как только АО «Жаиктеплоэнерго» погасит перед нами долг, мы вновь подключим ТЭЦ к газу.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА