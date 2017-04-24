Кого в Жилстройсбербанке ограничили в покупке льготного жилья. Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kogo-jilstroysberbanke-ogranichili-pokupke-lgotnogo-jilya-316733/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz

Каждый новый человек, который вступает в должность топ-менеджера банка, в течение первых двух недель подписывает документы, ограничивающие участие в льготных госпрограммах. Об этом сообщила председатель АО «ЖССБ Казахстана» Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Это ограничение распространяется на всех членов правления, всех руководителей филиалов в областях, также на руководителей службы внутреннего аудита и комплаенс-контролеров банков. Фактически на весь топ-менеджмент, который принимает решения», — пояснила Ибрагимова. По ее словам, данная норма закреплена Кодексом деловой этики АО «Жилстройсбербанк». «Каждый новый человек, который вступает в должность, в течение первых двух недель подписывает такие документы», — добавила Ибрагимова.

Напомним, обсуждая квартирный скандал, руководители ЖССБ приняли на себя обязательства по отказу от участия в государственных программах. Председатель правления Ляззат Ибрагимова, а также недавно избранный член правления Адлет Кожанбаев приняли на себя обязательства по отказу от участия в государственных жилищных программах и подписали соответствующие соглашения. Также они приняли на себя обязательства, что они и члены их семей не будут принимать участия в государственных программах. Помимо этого, Ляззат Ибрагимова распространила такое обязательство в отношении своих братьев и сестер.