Полиция Уральска возбудила уголовное дело по факту  ДТП  с участием депутата

Мера пресечения в отношении Кайдара Кощанова пока пока не избрана. Депутат свою вину признал полностью.

— Уголовное дело по факту ДТП, в котором фигурировал Кайдар Кощанов, возбуждено по статье 345 части 4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — пишет ДВД ЗКО в ответе на редакционный запрос. – На данный момент по делу Кощанова назначены две экспертизы: судебно-медицинская экспертиза останков тел Вячеслава Лопухина и его бабушки Надежды Кондрашкиной и экспертиза на оба автомобиля.

Кроме всего прочего, ДВД ЗКО отмечает, что Кайдар Кощанов проходит по делу в качестве свидетеля с правом на защиту, то есть не является подозреваемым.

К слову, человек, совершивший преступление по статье 345 части 4 УК РК, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Напомним, что В Уральске депутат областного маслихата совершил смертельное ДТП

Акмарал ШАЯХМЕТОВА