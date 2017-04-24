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Опубликовано: Пн, Апр 24th, 2017
1 783 Власть / ЗКО / Картина дня

Полиция Уральска возбудила уголовное дело по факту  ДТП  с участием депутата

Мера пресечения в отношении Кайдара Кощанова пока пока не избрана. Депутат свою вину признал полностью.

КАШ

— Уголовное дело по факту ДТП, в котором фигурировал Кайдар Кощанов, возбуждено по статье 345 части 4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — пишет ДВД ЗКО в ответе на редакционный запрос.  – На данный момент по делу Кощанова назначены две экспертизы: судебно-медицинская  экспертиза останков тел  Вячеслава Лопухина и его бабушки Надежды Кондрашкиной и  экспертиза на оба автомобиля.

Кроме всего прочего, ДВД ЗКО отмечает, что Кайдар Кощанов проходит по делу в качестве свидетеля с правом на защиту, то есть не является подозреваемым.

К слову, человек, совершивший преступление по статье 345 части 4 УК РК, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Напомним,  что В Уральске депутат областного маслихата совершил смертельное ДТП

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

5 комментариев
  1. Асылхан:
    24 Апрель 2017 в 17:47

    Короче не посадят)))) Уже кому надо шотр дали)). А если бы его семья в ДТП пострадала то виновника уже на строгий отправили бы лет на 10!
    Все молчат как мыши ….

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  2. Владимир:
    24 Апрель 2017 в 17:58

    Установлено, что в данном ДТП участвовало 3 человека сам депутат Кощанов, водитель Лопухин и его бабушка Кондрашкина, которые к сожалению погибли. Если Кощанов по делу проходит в качестве свидетеля, то кто будет подозреваемый и потерпевший?

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  3. Саша:
    24 Апрель 2017 в 18:14

    Пока пока

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  4. gorod:
    24 Апрель 2017 в 18:36

    Посмотрим летом на чашу весов Фемиды,что перевесило.Законы стали детские:украл-поймали,отняли деньги и гуляй наверное Вася до следующего раза. Многим с ДТП и другими делами очень повезло в этом году. Амнистия как милость свыше — спасла от нар

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  5. нур:
    24 Апрель 2017 в 20:19

    Все перед законом ровны,но есть ровнее!!! А что вы хотите рыночные отношения все покупается и все продается.Раньше правды было много » Комсомольская правда», «Пионерская правда» просто » Правда» и продавалась она в киосках за две копейки и сейчас продается с большим успехом.

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