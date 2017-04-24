Россия вошла в тройку мировых лидеров по военным расходам
Россия вошла в тройку лидеров по объему расходов бюджета на военные нужды. В 2016 году они выросли почти на 6%, перешагнув отметку в 69 млрд долларов. Такие данные приводит Стокгольмский международный институт исследований проблем мира.
В лидерах списка оказались США и Китай. Россия заняла третье место, потратив на армию более 5% ВВП. Эта цифра является самым высоким показателем по отношению к валовому продукту за все время существования новой России, передает «Эхо Москвы».
Объем затраченных на военные нужды средств вырос на фоне негативных внешнеполитических условий, среди которых отмечаются падение мировых цен на газ и нефть, а также введение экономических санкции против России.
Лев Истомин