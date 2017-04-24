Сколько человек в Казахстане покончили с собой в 2016 году

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК Багдат Мусин опубликовал краткую аналитику по суицидам в стране «Казахстан в международном рейтинге», сообщает Zakon.kz

По данным Комитета, в 2016 году в Казахстане увеличились суициды на 5,5% (3942 против 3735 в 2015 году) и незначительно уменьшились попытки суицидов — на 2,1% (с 6047 до 5922).

В текущем году за отчетный период отмечается снижение суицидов на 8,7% (с 931 до 850), а количество попыток снизилось на 35,4% (с 1563 до 1010).

При этом сообщается, что, как правило, основные причины суицидов остаются неизвестными. В 2016 году остались неизвестны причины 1756 суицидов.

А точные причины известны только более чем по 700 фактам:

— из-за одиночества с чувством отверженности — 175 случаев;

— из-за тяжелого материального положения — 124;

— конфликтные отношения с родственниками – 117;

— из-за конфликтов с супругом – 114;

— тяжелые заболевания – 110;

— из-за развода — 89;

— неблагоприятные жилищные условия – 49.

Больше всех суициды совершают люди в возрасте 35-44 лет – 899 (в 2015 г. – 775), из них мужчины – 755 (в 2015 — 652) и женщины – 144 (в 2015 — 123).

Также в своем посте Багдат Мусин отмечает, что 75,5% (2975) суицидов в Казахстане совершены в трезвом состоянии, в состоянии алкогольного опьянения — 20,8% (821), в болезненном состоянии психики — 3,3% (128).

Далее Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК описывает мировую статистику по суицидам за 2015 год.

«По данным ОЭСР (за 2014 год), среди стран ОЭСР на первом месте оказалась Литва (27,1 суицид на 100 тыс. человек), далее в список включены такие страны, как Венгрия (18) и Эстония (17,3). При сопоставлении их с Казахстаном мы будем занимать 4-е место с уровнем 17,2 суицида на 100 тыс. человек. Нашли также данные Всемирной организации здравоохранения за 2015 год, согласно которым Казахстан находится на 4-м месте с уровнем самоубийств — 27,5 на 100 тыс. населения. Тогда как фактически уровень суицидов в Казахстане на 2015 год составил 21,1 на 100 тыс. населения. Изучили рейтинг и выяснили, что сведения используются из сайта https://en.wikipedia.org/…/List_of_countries_by_suicide_rate, на котором предоставлена возможность пользователям самостоятельно указывать уровень суицидов с возможностью свободной корректировки. При такой расстановке Казахстан должен быть расположен на 9 месте в следующей последовательности: после Шри-Ланки, Гайаны, Монголии, Кот-д’Ивуара, Суринама, Гвинеи, Литвы и Республики Корея. Выявленные неточности мы незамедлительно скорректировали, но, тем не менее, уровень суицидов в стране остается высоким», — отмечает Мусин.

Также сообщается, что в разных регионах страны имеется неодинаковая ситуация с суицидами, так называемые внутренние «географические маркеры».

«К примеру, если в южных регионах Казахстана вследствие сложившейся ментальности, культуры и общения один из низких уровней самоубийства — около 15 на 100 тыс. населения, то в северных и восточных областях он самый высокий – около 40 случаев на 100 тыс. населения, что в 1,5 раза выше критического уровня, определяемого ВОЗ. Кроме того, казахстанские мужчины в 4 раза чаще совершают суицид, чем женщины. Тогда как в мире это соотношение – 1/3″, — отметил Багдат Мусин.

В качестве положительного момента отмечается, что в Казахстане сделан большой акцент на профилактику подросткового суицида. Если в среднем в мире показатель подросткового суицида составляет 6-7 случаев на 100 тыс., то в Казахстане этот показатель в 2 раза ниже — 3-4 суицида на 100 тыс. несовершеннолетних.

В связи с чем Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам считает необходимым в Казахстане перестроить акценты с подросткового на все суициды, «то есть перейти на комплексный механизм профилактики суицида с применением проектного менеджмента, который сейчас эффективно применяется органами прокуратуры. Думаю, также следует определить ответственный госорган в борьбе с суицидом, по примеру зарубежных стран (Великобритания, Япония, Израиль, Шотландия, Германия, Финляндия и др. страны Евросоюза)», — резюмировал Мусин.

фото: novostivmire.com