Уголовное дело по факту смерти водителя сельского акима из ЗКО прекращено за отсутствием состава преступления

Почти месяц тому назад полиция прекратила расследование по факту обнаружения трупа 22–летнего Виктора Яковенко. Правоохранительные органы не видят в деянии неизвестных убийц преступления.

— Результаты следствия не подлежат разглашению, — сообщает ДВД ЗКО в ответе на редакционный запрос.

Напомним, 6 декабря прошлого года в поселке Шалгай Зеленовского района был убит водитель сельского акима. Виктор Яковенко был обнаружен в собственном доме связанным и одетым в женскую одежду.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА