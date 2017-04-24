Уголовное дело по факту смерти водителя сельского акима из ЗКО прекращено за отсутствием состава преступления
Почти месяц тому назад полиция прекратила расследование по факту обнаружения трупа 22–летнего Виктора Яковенко. Правоохранительные органы не видят в деянии неизвестных убийц преступления.
— Результаты следствия не подлежат разглашению, — сообщает ДВД ЗКО в ответе на редакционный запрос.
Напомним, 6 декабря прошлого года в поселке Шалгай Зеленовского района был убит водитель сельского акима. Виктор Яковенко был обнаружен в собственном доме связанным и одетым в женскую одежду.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
Что-то не понятно, а где возмущённые родственники?
Почему не бьют в набат!?
Им что хорошо рот заткнули зелёными купюрами?
«Когда я пришел на место убийства, тело Виктора был привязано колготками к стулу, руки тоже были связаны. Виктор был во всем женском: и колготки, и платье и даже нижнее белье. Во рту бедняги был какой-то инородный предмет. Полицейский потянул за него, захотел вытащить, но не смог. Это были тоже женские колготки, полицейский вытянул примерно метр материала, дальше он их извлечь не смог- настолько глубоко засела ткань во рту и пищеводе Виктора»,- вспоминает картину того дня Леонид Бобарев, местный житель и сосед погибшего парня.
Завтра со всеми так будет, один сам восемь раз на нож упал, другой несколько раз в себя стрелял и т.д. деньги решают всёёё. Построй светло будующие в QZAQSTANE!!!
Что происходит в нашем обществе? Что за беспредел???? «За отсутствием состава преступления»- это ж надо было додуматься….
Как бы не совсем это общество и наше…