Урал за сутки поднялся на 4 сантиметра

По состоянию на 24 апреля 2017 года Урал в районе города поднялся на 4 сантиметра за минувшие сутки. В предыдущие дни подъем уровня воды наблюдался в пределах одного сантиметра за сутки.

Общее повышение — 375 см, фактический уровень воды составляет 489 см.

С 21 апреля 2017 г. закрыты все пролеты сбросного Чаганского гидросооружения.

По водохранилищам. Средний фактический объем воды водохранилищ республиканской собственности составляет около 78 %.

Согласно прогнозу ЗКФ АО «Казгидромет» ожидается повышение уровня воды в реке Урал больше нормы (норма 591 см, по прогнозу 600-700 см). Ожидаемый уровень грозит подтопить дачные общества, расположенные в пойме р. Урал.

По районам области обстановка стабильная. Угрозы подтопления населенных пунктов нет, по данным областного противопаводкового штаба.