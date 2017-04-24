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Опубликовано: Пн, Апр 24th, 2017
123 ЗКО / Картина дня

В Уральске состоялась премьера трагедии «Гамлет»

Пытаясь не отходить от авторского сюжета Уильяма Шекспира, актёры Казахского драматического театра сумели внести в постановку ноты современной нам действительности.

Гамлет

От самого начала до конца спектакля все твое внимание погружено в жизнь дворца и в частности самого Гамлета, которого блестяще сыграли актеры Думан Омаров и Жылкыбай Жубатов.  В этом спектакле была отлично показана вечная борьба добра и зла.

После закрытия занавеса сцены я взял интервью у режиссера Жигера Мурзалеева.

— С Гамлетом я  знаком  с детства.  Вообще вся моя жизнь — это сплошной Гамлет, — шутит Жигер. —  Еще с 14 лет я прорабатывал идею спектакля и вот спустя многие годы она воплотилась в жизнь.  Гамлет является философской глубиной затронутых общечеловеческих вопросов.

Режиссёр рассуждает, что судьба Гамлета — это отражение судеб большинства людей. Там есть и горе, и страдание, и безумие. А добро и зло — то же самое, что вечный круговорот жизни и смерти.

— Через сотни, тысячу лет Гамлет будет показывать людям, что они так и не изменились со времен средневековья, но любое зло добром не закончится, рассуждает режиссёр Мурзалеев. —  Подготовка к спектаклю была очень тяжелой. Заставить актера воплотить в себя жизнь Гамлета, прочувствовать и передать чувства, мысли и атмосферу тех времен современному зрителю очень тяжело. Депрессивные перепады настроения отыгрывались на репетиции с мимической точностью и размахом большой сцены. Самое главное не загрузить зрителя эмоционально и психологически. На премьеру пришло очень много уральцев. Сам я наблюдал за своим творением в качестве зрителя. Люди смеялись, когда были смешные сцены, и сосредоточенно молчаливы, в моменты тяжёлых сцен. После закрытия занавеса шквал аплодисментов не утихал несколько минут. На глазах у зрителей были слезы. Думаю, что в любом случае для многих спектакль стал пищей для размышления. Ведь он так похож и не похож на нашу жизнь.

Алишер ДАУЛЕТОВ

 

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