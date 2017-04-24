В ЗКО полиция задержала группу молодых людей, подозреваемых в серийных кражах аккумуляторов
Двое предполагаемых преступников арестованы, а третий отпущен под залог – в ДВД ЗКО поделились результатами ОПМ «Квадрат».
Иллюстративное фото
— Данное мероприятие проводилось на территории города Уральска и поселка Подстепное, — сообщает пресс–служба ДВД ЗКО. — Примерно в 03:05 часов 20 апреля текущего года участковыми инспекторами МПС ОВД Теректинского района была замечена автомашина марки «Ауди — 80». Изначально злоумышленники попыталась скрыться, однако полицейским удалось остановить машину.
Со слов пресс-секретарей правоохранительного ведомства, водитель и двое пассажиров вели себя подозрительно. При осмотре данной автомашины в багажнике были обнаружены 2 больших аккумулятора марки «Барс».Откуда они взяли аккумуляторы, молодые люди внятно пояснить не смогли.
— На сегодняшний день доказана причастность этой группы к совершению 42 аналогичных преступлений, — сообщает пресс-секретарь ДВД ЗКО. — Группа состоит из трех молодых людей в возрасте 20-25 лет. Все они жители нашей области.
Талгат Абилхаиров
Может им руки поотрывать? Сколько можно терпеть?
А какой участковый поймал интересно? а то учасковые в Подстепном неработают,
УН а что насчет там следователя с Теректы которого задержали
меня вообще то тоже участковые останавливали вот отдать им должное они попросили очень очень вежливо открыть багажник при этом извинились за это просьбу но обьяснили что час участились случаи кражи аккумуляторов честно я был в шоке от их вежливости что открыл багажник даже права качать не стал типо что надо двух свидетелей и другое прсто честно я поразился их ний вежливости что до сих пор шок ,хотел бы им сказать спасибо и если у нас будут все такие полицейские новерно мы быстрее к лучшему за живем