В ЗКО полиция задержала группу молодых людей, подозреваемых в серийных кражах аккумуляторов

Двое предполагаемых преступников арестованы, а третий отпущен под залог – в ДВД ЗКО поделились результатами ОПМ «Квадрат».

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— Данное мероприятие проводилось на территории города Уральска и поселка Подстепное, — сообщает пресс–служба ДВД ЗКО. — Примерно в 03:05 часов 20 апреля текущего года участковыми инспекторами МПС ОВД Теректинского района была замечена автомашина марки «Ауди — 80». Изначально злоумышленники попыталась скрыться, однако полицейским удалось остановить машину.

Со слов пресс-секретарей правоохранительного ведомства, водитель и двое пассажиров вели себя подозрительно. При осмотре данной автомашины в багажнике были обнаружены 2 больших аккумулятора марки «Барс».Откуда они взяли аккумуляторы, молодые люди внятно пояснить не смогли.

— На сегодняшний день доказана причастность этой группы к совершению 42 аналогичных преступлений, — сообщает пресс-секретарь ДВД ЗКО. — Группа состоит из трех молодых людей в возрасте 20-25 лет. Все они жители нашей области.

Талгат Абилхаиров