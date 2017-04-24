На свободе остался подозреваемый в вымогательстве взятки экс- глава сельхозуправления ЗКО

Антикоррупционное ведомство прекратило уголовное дело в отношении Марата Унгарбекова в связи с деятельным раскаянием. Должностное лицо было привлечено к уголовной ответственности, не связанной с тюремным заключением.

Подследственный чиновник Марат Унгарбеков во время отчетной встречи акима области Алтая Кульгинова с общественным советом. Февраль 2017 года.

Об этом «УН» стало известно из собственных источников в Департаменте бюро по противодействию коррупции. Эту же информацию нам подтвердил личный адвокат Марата Унгарбекова, Рашид Хисаметдинов. Вместе с тем, данное решение следственного органа вовсе не означает, что Марат Унгарбеков полностью оправдан. Как пояснили нам в следственном органе, уголовное преследование Марата Унгарбекова прекращено с формулировкой «по нереабилитирующим основаниям» и это значит, что по закону ему запрещено работать в госслужбе и занимать руководящие должности.

Напомним, с февраля этого год бывшего руководителя управления сельского хозяйства подозревали в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 362, части 4, пунктов 3, «Превышение власти или должностных полномочий».

Уголовное дело в отношении Марата Унгарбекова по праву можно назвать самым загадочным. Изначально национальное бюро по противодействию коррупции сообщало, что Марат Унгарбеков признался в превышении полномочий, которые выразились в том, что он отдавал противозаконные распоряжения. Несколькими днями ранее чиновник покинул пост, на котором служил порядка трех лет. Однако спустя несколько дней адвокат Рашид Хисаметдинов опроверг информацию об уголовном деле в отношении Унгарбекова, а сам экс-глава сельхозведомства назвал обвинения против себя «ерундой».

Акмарал ШАЯХМЕТОВА