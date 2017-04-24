На свободе остался подозреваемый в вымогательстве взятки экс- глава сельхозуправления ЗКО
Антикоррупционное ведомство прекратило уголовное дело в отношении Марата Унгарбекова в связи с деятельным раскаянием. Должностное лицо было привлечено к уголовной ответственности, не связанной с тюремным заключением.
Об этом «УН» стало известно из собственных источников в Департаменте бюро по противодействию коррупции. Эту же информацию нам подтвердил личный адвокат Марата Унгарбекова, Рашид Хисаметдинов. Вместе с тем, данное решение следственного органа вовсе не означает, что Марат Унгарбеков полностью оправдан. Как пояснили нам в следственном органе, уголовное преследование Марата Унгарбекова прекращено с формулировкой «по нереабилитирующим основаниям» и это значит, что по закону ему запрещено работать в госслужбе и занимать руководящие должности.
Напомним, с февраля этого год бывшего руководителя управления сельского хозяйства подозревали в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 362, части 4, пунктов 3, «Превышение власти или должностных полномочий».
Уголовное дело в отношении Марата Унгарбекова по праву можно назвать самым загадочным. Изначально национальное бюро по противодействию коррупции сообщало, что Марат Унгарбеков признался в превышении полномочий, которые выразились в том, что он отдавал противозаконные распоряжения. Несколькими днями ранее чиновник покинул пост, на котором служил порядка трех лет. Однако спустя несколько дней адвокат Рашид Хисаметдинов опроверг информацию об уголовном деле в отношении Унгарбекова, а сам экс-глава сельхозведомства назвал обвинения против себя «ерундой».
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
Уголовное дело в отношении Марата Унгарбекова по праву можно назвать самым загадочным – изначально национальное бюро по противодействию коррупции сообщало, что Марат Унгарбеков признался во взятничестве.
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Значить он был не один, т.е. в группе и не главным в этой группе! Отсюда и загадочность! Но загадочность только для обывателя……Его предшественник и друг Утегалиев А — первый заместитель акима ЗКО,,,,,это то, что на поверхности, а дальше только антикоррупционной службе известно….
Гизат. Вы правы Унгарбеков стрелки перевел на Армана Утегулова, а вот Утегулов побоялся дальше стрелки переводить, сами понимаете на КОГО. Вот и вся загадочность.
Надо было место, причин нет! Вот и нашли причину…
С.Сулейменов -отгадка загадки.
Действительно наша борьба с коррупционерами это копия программы Дискавери на рыбалке: поймали, показали народу и отпустили с Богом.
Грош цена этому ведомству уже второе дело проваливают.
А я рада за него! Совершенное им взятой и преступлением то не назовешь! Скорее коррупционное правонарушение! Можно было дисциплинарным взысканием отделаться…
Барылыгы жалган! Исте жалган! Утегулов убрал конкурента, Кульгинов повелся! Марата убрал (Теректинского зама поставил в УСХ) Теперь Казбека убрал ( тоже своего поставил). Клан свой создает! Утегулов, Сулейменов, Торегалиев ( Ставленник Сулейменова). Алтай как пацан достойных мужиков убирает! ( кулагына отырып алган гой)