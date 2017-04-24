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Опубликовано: Пн, Апр 24th, 2017
2 452 Власть / Деньги / ЗКО / Картина дня

На свободе остался подозреваемый в вымогательстве взятки экс- глава сельхозуправления ЗКО

Антикоррупционное ведомство прекратило уголовное дело в отношении Марата Унгарбекова в связи с деятельным раскаянием. Должностное лицо было привлечено к уголовной ответственности, не связанной с тюремным заключением.

унгарбеков
Подследственный чиновник Марат Унгарбеков во время отчетной встречи акима области Алтая Кульгинова с общественным советом. Февраль 2017 года.

 

Об этом «УН» стало известно из собственных источников в Департаменте бюро по противодействию  коррупции. Эту же информацию нам подтвердил личный адвокат Марата Унгарбекова, Рашид Хисаметдинов. Вместе с тем, данное решение следственного органа вовсе не означает, что Марат Унгарбеков полностью оправдан. Как пояснили нам в следственном органе, уголовное преследование Марата Унгарбекова прекращено с формулировкой «по нереабилитирующим основаниям» и это значит, что по закону ему запрещено работать в госслужбе и занимать руководящие должности.

Напомним, с февраля этого год бывшего руководителя управления сельского хозяйства подозревали в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 362, части 4, пунктов 3,  «Превышение власти или должностных полномочий».

Уголовное дело в отношении Марата Унгарбекова по праву можно назвать самым загадочным. Изначально национальное бюро по противодействию коррупции сообщало, что Марат Унгарбеков  признался в превышении полномочий, которые выразились в том, что он отдавал противозаконные распоряжения.   Несколькими днями ранее чиновник покинул пост,  на котором служил порядка трех лет. Однако спустя несколько дней адвокат Рашид Хисаметдинов опроверг информацию об уголовном деле в отношении Унгарбекова, а сам экс-глава сельхозведомства назвал обвинения против себя «ерундой».

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

8 комментариев
  1. Гизат:
    24 Апрель 2017 в 10:51

    Уголовное дело в отношении Марата Унгарбекова по праву можно назвать самым загадочным – изначально национальное бюро по противодействию коррупции сообщало, что Марат Унгарбеков признался во взятничестве.
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    Значить он был не один, т.е. в группе и не главным в этой группе! Отсюда и загадочность! Но загадочность только для обывателя……Его предшественник и друг Утегалиев А — первый заместитель акима ЗКО,,,,,это то, что на поверхности, а дальше только антикоррупционной службе известно….

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    • Zhemlyanin:
      24 Апрель 2017 в 14:37

      Гизат. Вы правы Унгарбеков стрелки перевел на Армана Утегулова, а вот Утегулов побоялся дальше стрелки переводить, сами понимаете на КОГО. Вот и вся загадочность. :-)

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  2. Акимат:
    24 Апрель 2017 в 10:59

    Надо было место, причин нет! Вот и нашли причину…

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  3. Алим:
    24 Апрель 2017 в 11:03

    С.Сулейменов -отгадка загадки.

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  4. Берик:
    24 Апрель 2017 в 12:18

    Действительно наша борьба с коррупционерами это копия программы Дискавери на рыбалке: поймали, показали народу и отпустили с Богом.

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  5. Баха:
    24 Апрель 2017 в 12:39

    Грош цена этому ведомству уже второе дело проваливают.

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  6. Айка:
    24 Апрель 2017 в 14:03

    А я рада за него! Совершенное им взятой и преступлением то не назовешь! Скорее коррупционное правонарушение! Можно было дисциплинарным взысканием отделаться…

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  7. Нуржан:
    24 Апрель 2017 в 15:01

    Барылыгы жалган! Исте жалган! Утегулов убрал конкурента, Кульгинов повелся! Марата убрал (Теректинского зама поставил в УСХ) Теперь Казбека убрал ( тоже своего поставил). Клан свой создает! Утегулов, Сулейменов, Торегалиев ( Ставленник Сулейменова). Алтай как пацан достойных мужиков убирает! ( кулагына отырып алган гой)

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