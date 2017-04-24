Запчасти к газотурбинной установке для Уральской ТЭЦ, на сумму миллиард тенге застряли в Китае

Неделю тому назад на место происшествия выехал генеральный директор АО «Жаиктеплоэнерго» Мурат Байменов. За решение проблемы взялось министерство иностранных дел.

Об этом «УН» стало известно из собственных источников в АО»Жаиктеплоэнерго».

— Запчасти были закуплены в Японии и шли грузом через Китай, — сообщает источник. – По предварительным данным, проблема со стороны фирмы – логиста, которая занялась перевозкой ценного груза. Гендиректор выехал в Китай для разрешения проблемы. Груз, застрявший в Китае оценивается в миллиард тенге.

К слову, на этот раз АО «ЖТЭ» не стал повторять ошибки прошлых лет и закупил запчасти у фирмы – производителя газотурбинной установки «Митсубиси- Хитачи».

Напомним, отремонтировать газотурбинную установку АО « ЖТЭ» пытается с 2014 года.

В тот год, экс-гендиректор АО «Жаиктеплоэнерго» Нурлыбек Киреев совместно с начальником отдела госзакупок Бакиром Каримовым разыграли тендер на поставку запасных частей для японской газотурбинной установки «Hitachi». Тендер был выигран Калужской фирмой «ТрубПромСервис». После перечисления аванса в размере 349 миллионов тенге (2 миллиарда тенге, по курсу 2014 года) фирма вместе с деньгами исчезла. Запчасти к ГТУ не подошли.

Оба сотрудникатеплоподающей компании осуждены на 7 лет колонии общего режима и обязаны возместить ущерб АО «ЖТЭ».

Акмарал ШАЯХМЕТОВА