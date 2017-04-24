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Опубликовано: Пн, Апр 24th, 2017
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Запчасти к газотурбинной установке для Уральской ТЭЦ, на сумму миллиард тенге застряли в Китае

Неделю тому назад на место происшествия выехал генеральный директор АО «Жаиктеплоэнерго» Мурат Байменов. За решение проблемы взялось министерство иностранных дел.

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Замакима области Багдат Азбаев на станции ГТУ. Уральск, 2016 год. фото с портала АО «Жаиктеплоэнерго»

 

Об этом «УН» стало известно из собственных источников в АО»Жаиктеплоэнерго».

— Запчасти были закуплены в Японии и шли грузом через Китай, — сообщает источник. – По предварительным данным, проблема со стороны фирмы – логиста, которая занялась перевозкой ценного груза. Гендиректор выехал в Китай для разрешения проблемы. Груз, застрявший в Китае оценивается в миллиард тенге.

К слову, на этот раз АО «ЖТЭ» не стал повторять ошибки прошлых лет и закупил запчасти у фирмы – производителя газотурбинной установки «Митсубиси- Хитачи».

Напомним, отремонтировать газотурбинную установку АО « ЖТЭ» пытается с 2014 года.

В тот год, экс-гендиректор АО «Жаиктеплоэнерго»  Нурлыбек Киреев совместно с начальником отдела госзакупок  Бакиром Каримовым разыграли тендер на поставку запасных частей для японской газотурбинной установки «Hitachi».  Тендер был выигран Калужской фирмой «ТрубПромСервис». После перечисления аванса в размере 349 миллионов тенге (2 миллиарда тенге, по курсу 2014 года)   фирма вместе с деньгами исчезла. Запчасти к ГТУ не подошли.

Оба сотрудникатеплоподающей компании  осуждены на 7 лет колонии общего режима  и обязаны возместить ущерб АО «ЖТЭ».

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

2 комментария
  1. в этот раз:
    24 Апрель 2017 в 14:45

    в этот раз схема по интереснее, молодцы, думают!

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  2. 95-96:
    24 Апрель 2017 в 15:18

    Это с какого раза у них получилось правильно закупить? Эффективные менеджеры, туды их в качель.

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