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Опубликовано: Вт, Апр 25th, 2017
178 Главная тема / ЗКО / Картина дня

На трассе Уральск-Атырау в автокатастрофе погибли шесть человек

В социальных сетях появились фотографии с места столкновения КАМАЗа и легкового автомобиля на трассе Атырау-Уральск. По предварительной информации в ДТП погибли шесть человек, пятеро из которых мужчины, возвращавшиеся домой с вахты.

ДТП КАМАЗ 2

На фотографиях, выложенных в сеть, запечатлены кадры сделанные в первые минуты после происшествия. На снимках видно, что в легковом автомобиле Lada Largus после удара разрушен кузов и практически оторвана крыша. На кадрах, которые мы не публикуем здесь по этическим соображениям, вины тела пяти мертвых мужчин в салоне автомобиля и еще одного лежащего на обочине. По комментариям очевидцев все шесть мужчин погибли на месте от травм несовместимых с жизнью. Скорее всего водитель автомобиля Lada Largus зарабатывал частным извозом между Атырау и Уральском.

дтп камаз 3

 

ДТП камаз

 

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