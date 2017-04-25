Урал продолжает подниматься

За последние сутки Урал в черте города поднялся ещё на один сантиметр, по данным департамента ЧС.

Сегодня, 25 апреля, уровень реки на отметке 490 см над нулем поста. Общее повышение с начала паводка — плюс 376 см.

В 2016 году уровень Урала на эту же дату был 262 см, в 2015-м — 444 см.

Гидрологи АО » Казгидромет» прогнозируют подъем Урала до 600 — 700 см. Опасный уровень — 850 см.

На Ириклинском водохранилище в Оренбургской области сегодня сбрасывается воды 120 кубометров в секунду.

В прошлом году в этот день сброс воды из этого водохранилища составлял 30 куб.м/сек. 25 апреля 2015-го года этот показатель был 15 куб.м/сек.