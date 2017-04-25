В Уральске арбитра Хуснутдинова исключили из инспекторов
После обращения журналиста «УН» в Федерацию футбола Казахстана была начата проверка о законности назначения уральского инспектора Рашида Хуснутдинова.
Напомним, что бывший президент ФК «Акжайык» Рашид Хуснутдинов, ранее пожизненно дисквалифицированный за предвзятое судейство, в начале апреля стал инспектором матчей Второй лиги чемпионата РК. Уральские болельщики заметили его в VIP-ложе на стадионе уральского клуба во время матча «Акжайык» — «Кайсар» (Вторая лига). Он исполнял обязанности инспектора.
Чтобы выяснить, как дисквалифицированный судья смог стать инспектором на футбольных матчах, мы позвонили директору Департамента судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана Николаю Левникову.
Он пояснил, что рекомендации инспекторам дают руководители региональных ассоциаций футбола. Однако, как выяснилось, президент западноказахстанской ассоциации Александр Любимкин не рекомендовал Хуснутдинова как инспектора.
— Я никаких рекомендаций Хуснутдинову не давал, — заявил Александр Любимкин. – Это сделали за моей спиной в судейском комитете при ассоциации. Этот вопрос поднимался еще в прошлом году, но я отказался давать рекомендации этому человеку. Не давал и не дам.
Тогда Николай Левников пообещал журналисту «УН» разобраться в данной ситуации и провести проверку по факту назначения Рашида Хуснутдинова инспектором футбольных матчей.
Спустя две недели директор Департамента судейства и инспектирования Николай Левников сообщил, что Хуснутдинова исключили из инспекторов.
— Мы выяснили, что с 2013 года рекомендации от региональных ассоциаций не подписываются первыми руководителями, — сказал Николай Левников. – Это большое упущение, и сейчас мы это исправляем. Что касается Рашида Хуснутдинова, то его мы исключили из инспекторов. Руководитель западноказахстанской ассоциации Любимкин не дал рекомендации на этого человека.
Екатерина ЛИТВЯКОВА