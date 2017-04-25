В ЗКО прекратила свою работу откормплощадка «Кроун Батыс»

С начала 2017 года стойла «Кроун Батыса» стоят пустыми: в конце 2016 года предприятие ликвидировало весь свой скот из-за отсутствия кормов.

Об этом «УН», помимо прочего, сообщили в областном управлении сельского хозяйства в ответ на наш запрос относительно состояния мясного животноводства в ЗКО.

— ТОО «Кроун Батыс», зарегистрированное в Зелёновском районе, в конце 2016 года весь свой скот – 2700 голов КРС – зарезали из-за отсутствия кормов, — сообщили в отделе животноводства сельхозуправления. – Сейчас владельцы предприятия – алматинцы — ищут инвесторов, чтобы закупить скот и корма, но пока безрезультатно.

Напомним, ТОО «Crown Батыс» — суперсовременная откормплощадка на 8640 голов КРС — было открыто в 2010 году в селе Янайкино Зелёновского района в бытность акима области Бахтыкожи Измухамбетова.

Стоимость предприятия составляет 3, 572 миллиарда тенге, из них 60% – государственные средства, которые владельцы получили через фонд «КазАгро» в виде возвратного кредита.

По планам областных бастыков, это экспортноориентированное(!) предприятие должно было производить до 2000 тонн охлаждённой мраморной(!) говядины для продажи за рубеж (в стоимостном выражении – на 1,5 млрд. тенге в год).

За 2011 год предприятие произвело 427 тонн мяса (это всего 13,7% от проектной мощности!) на сумму 299 млн. тенге. В 2012 году забоя скота в «Crown Батыс» не было. Через фонд «КазАгро» им в 2013 году было выделено 500 млн. тенге на закупку скота.

В том же 2013 году владельца «Кроун Батыс» Евгения Алиева посадили за хищение бюджетных средств в размере 53 млн. тенге, полученных им в качестве субсидий за якобы выращенный и забитый на мясо скот.

Несколько лет предприятие простаивало без скота и работы. В 2015 году у ТОО «Кроун Батыс» появился новый владелец — ТОО «Батыс Мака Ламб», в чьей собственности находится также мясоперерабатывающий комплекс в Акжаикском районе. Но, как показало время, даже новый хозяин не смог в итоге спасти откормплощадку от разорения.

Кстати. Как сообщили нам в том же управлении сельского хозяйства, по сходной причине – из-за банкротства, в Жанибекском районе было вынуждено сократить поголовье скота ТОО «Кайрат».

В Жангалинском районе ТОО «Племенной завод Бірлік» из-за массового заболевания скота бруцеллёзом также вырезали весь свой скот.

Продолжая грустную статистику вымирания мясного скотоводства, в управлении сельского хозяйства сообщили, что ТОО «Айдархан» произвело забой скота на собственные нужды и СПК «Жанакала-Ет» по причине окончания срока использования быков-производителей продал их в конце 2016 года.

Людмила КАЛАШНИКОВА

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