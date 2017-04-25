В ЗКО с начала года в ДТП пострадали сорок пешеходов

Четыре человека погибли. Тридцать шесть получили ранения различной степени тяжести. По вине пешеходов зарегистрировано шесть ДТП, в которых погибли три человека.

Такие данные за три месяца приводит местная полиция со ссылкой на собственную статистику.

— Сотрудниками дорожно-патрульной полиции было выявлено 645 административных правонарушений со стороны пешеходов, переходящих проезжую часть дороги в неустановленном месте, — сообщает пресс-служба ДВД ЗКО.

Кроме всего прочего, ДВД ЗКО сообщает: 111 водителей транспортных средств, которые не предоставили преимущество в движении пешеходам, были привлечены к административной ответственности (ст.600 КоАП РК).