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Опубликовано: Вт, Апр 25th, 2017
329 ЗКО / Картина дня

В ЗКО с начала года в ДТП пострадали сорок пешеходов

Четыре человека погибли. Тридцать шесть получили ранения различной степени тяжести. По вине пешеходов зарегистрировано  шесть  ДТП,  в  которых  погибли  три человека. 

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Такие данные за три месяца приводит местная полиция со ссылкой на собственную статистику.
— Сотрудниками дорожно-патрульной полиции было выявлено 645 административных правонарушений со стороны пешеходов, переходящих проезжую часть дороги в неустановленном месте, — сообщает пресс-служба ДВД ЗКО.
Кроме всего прочего, ДВД ЗКО сообщает: 111 водителей транспортных средств, которые не предоставили преимущество в движении пешеходам, были привлечены к административной ответственности (ст.600 КоАП РК).

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