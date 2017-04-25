Власти ЗКО официально подтвердили, что планируют отправить на ЭКСПО-2017 более 60 тысяч человек

Кроме посетителей, от ЗКО на международной выставке побывают 16 создателей собственных проектов и 50 волонтеров из числа студентов.

Об этом стало известно во время брифинга с руководителем управления туризма и внешних связей Анваром Ниеткалиевым в Службе центральных коммуникаций Казахстана. Данное ведомство было организовано в этом году в преддверии ЭКСПО.

— Эта цифра — предположительное число посетителей выставки, — говорит Анвар Ниеткалиев. – Если наш регион её не выполнит, ничего страшного не случится. В любом случае, та разнарядка от акимата, которая попала в СМИ, сделана только для организационной работы, для того, чтобы слажено организовать отток туристов.

Напомним, ранее в руки журналистов «УН» попали документы из акимата ЗКО. Согласно этим документам акиматы районов и города Уральск должны до конца апреля предоставить поименные списки людей, которые в обязательном порядке поедут на ЭКСПО-2017 с 10 июня по 10 сентября. Таких списков пока нет, но есть точные цифры разнарядки по каждому району и городу Уральск. Самое большое количество людей отправит областной центр — 44 325 человек. Разнарядка для каждого акимата разделена на категории: школьники, студенты, работники образования, здравоохранения, культуры, спорта, госслужащие, правоохранительные органы, пенсионеры и даже социально уязвимые слои населения.

Со слов чиновника, для того чтобы посетить выставку ЭКСПО, среднестатистическому гражданину понадобится 56 тысяч тенге.