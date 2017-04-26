Экс-глава МЦПС «Хоргос» после взятки в 1 млн долларов освобождён от ответственности

От ответственности также освобождён начальник отдела по работе с инвесторами МЦПС, которая обвинялась в пособничестве в получении взятки, сообщает Информбюро .

Бывший президент Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» (МЦПС) Василий Ни, задержанный при получении взятки в миллион долларов, освобождён от уголовной ответственности.

От ответственности также освобождена начальник отдела по работе с инвесторами МЦПС Махаббат Сайдуллаева, которая обвинялась в пособничестве в получении взятки. По информации городского суда Алматы, Ни и Сайдуллаева признали свою вину.

«По ходатайству прокурора с учётом того, что подсудимые ранее не судимы, по месту работы и жительства характеризуются с положительной стороны, вину в предъявленном им обвинении признали в полном объёме, а также наличия у подсудимой Сайдуллаевой на иждивении малолетнего ребенка, судом на основании статьи 65 части 1 Уголовного кодекса РК Василий Ни и Махаббат Сайдуллаева освобождены от уголовной ответственности», – сообщили в городском суде Алматы.

Сегодня мажилисмен Владислав Косарев прокомментировал журналистам новость об освобождении президента МЦПС «Хоргос» Василия Ни от уголовной ответственности.

«У нас же есть сейчас положение о том, что если он вернёт похищенное, то его могут отпустить. (…) Пусть деньги вернёт и гуляет,» – заявил Косарев в кулуарах Парламента.

Василия Ни арестовали в сентябре 2016 года. Его обвиняли по статье 366, часть 4 Уголовного кодекса РК «Получение взятки в особо крупном размере, совершенное группой лиц».

По материалам дела, президент МЦПС обещал за взятку признать одну из компаний победителем тендера по строительству пятизвёздочного гостиничного комплекса на территории центра.

Как рассказали в антикоррупционном ведомстве, Василий Ни получил эти деньги путём вымогательства.