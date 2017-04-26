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Опубликовано: Ср, Апр 26th, 2017
3 266 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Опровержение: Автокатастрофы не было

Редакция «Уральской недели» официально сообщает, что опубликованная сегодня ночью информация о ДТП на трассе Уральск-Атырау, в которой погибли якобы 6 человек, не соответствует действительности.

Никакой автокатастрофы на дороге не было. Опубликованная информация полностью не соответствует действительности. Предоставленные журналисту фотографии, якобы очевидцем произошедшего, на самом деле сделаны два года назад.

«Уральская неделя» глубоко сожалеет о допущенной неточности и проносит свои извинения.

14 комментариев
  1. Чиатель:
    26 Апрель 2017 в 7:51

    Журналисты вы факты проверяете? УН все задолбали.

    +16
    0
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  2. Fox:
    26 Апрель 2017 в 7:57

    Косяк. Вот так у вас большинство новостей-не проверены. Лишь бы что нибудь написать.

    +16
    0
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  3. Malika:
    26 Апрель 2017 в 8:00

    Понять и простить.

    0
    -15
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  4. uragan:
    26 Апрель 2017 в 8:20

    зато первые новость запостили, зачем проверять.так держать.

    +14
    0
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  5. врфлоы:
    26 Апрель 2017 в 8:49

    ну УН как обычно лоханулся. Выкладывают новости непроверив, еще и в тенгри об этом написали. А в итоге пишут опровержения. УН такой УН))
    З.ы. одмен пропусти.

    +14
    0
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  6. HumptyDumpty:
    26 Апрель 2017 в 8:49

    у тенгри, Ваша инфа?пусть сотрут тогда, а то уже весь кз читает.

    +13
    0
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  7. врфлоы:
    26 Апрель 2017 в 8:50

    я уж было подумал про ту аварию с депутатом… Мол не было аварии, они сами.

    +13
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  8. Esen:
    26 Апрель 2017 в 8:54

    Все нормально.Такое бывает.все инфо. все ровно не проверишь.
    А вы господа прежде чем потеть что «не проверяли»проверили бы правильность свою имю чиатель.

    0
    -14
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  9. Акмарал Ш:
    26 Апрель 2017 в 9:03

    Вы видите только маленькое черное пятно и не замечаете большого белого пространства ( с) Нурлан Ногаев.

    0
    -14
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    • NVP:
      26 Апрель 2017 в 9:34

      Под большим «белым пятном», Вы, наверное, понимаете весь Казахстан, по которому расплылось Ваше «маленькое черное пятно»? Про ложку дегтя и бочку мёда слышали?

      +10
      0
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  10. я:
    26 Апрель 2017 в 9:07

    видимо кто то журналистам подкинул свинью

    0
    -14
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  11. NVP:
    26 Апрель 2017 в 9:07

    Sputnik Казахстан
    07:27
    В ДТП на трассе Атырау – Уральск погибли шесть человек
    Tengrinews.kz
    02:10
    6 человек погибли в страшном ДТП на трассе Уральск — Атырау
    NewTimes.kz
    02:00
    Шесть человек погибли в страшной автокатастрофе на трассе Уральск-Атырау
    Informburo.kz
    00:50
    Шестеро человек погибли в аварии на трассе Атырау — Уральск
    Nur.kz
    00:20
    В жуткой автокатастрофе на трассе Уральск-Атырау погибли шесть человек
    А я-то думаю, что это УН сама себя опровергла, никогда такого не случалось. Прославились фейковыми новостями.

    +14
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  12. KZ:
    26 Апрель 2017 в 9:44

    УН! Вы не только неправильные статью пишите, вы еще умудряетесь оставить на свои грязные статьи свои теплые комменты)))))))))))) Ужас,что за не грамотные журналисты там сидят

    +10
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  13. Прохожий:
    26 Апрель 2017 в 9:48

    Да все нормально, Лукпан исправит ошибки, Лукич как редактор, твои ошибки поэтому тебе и придется исправлять ошибки

    0
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