Опровержение: Автокатастрофы не было
Редакция «Уральской недели» официально сообщает, что опубликованная сегодня ночью информация о ДТП на трассе Уральск-Атырау, в которой погибли якобы 6 человек, не соответствует действительности.
Никакой автокатастрофы на дороге не было. Опубликованная информация полностью не соответствует действительности. Предоставленные журналисту фотографии, якобы очевидцем произошедшего, на самом деле сделаны два года назад.
«Уральская неделя» глубоко сожалеет о допущенной неточности и проносит свои извинения.
Журналисты вы факты проверяете? УН все задолбали.
Косяк. Вот так у вас большинство новостей-не проверены. Лишь бы что нибудь написать.
Понять и простить.
зато первые новость запостили, зачем проверять.так держать.
ну УН как обычно лоханулся. Выкладывают новости непроверив, еще и в тенгри об этом написали. А в итоге пишут опровержения. УН такой УН))
З.ы. одмен пропусти.
у тенгри, Ваша инфа?пусть сотрут тогда, а то уже весь кз читает.
я уж было подумал про ту аварию с депутатом… Мол не было аварии, они сами.
Все нормально.Такое бывает.все инфо. все ровно не проверишь.
А вы господа прежде чем потеть что «не проверяли»проверили бы правильность свою имю чиатель.
Вы видите только маленькое черное пятно и не замечаете большого белого пространства ( с) Нурлан Ногаев.
Под большим «белым пятном», Вы, наверное, понимаете весь Казахстан, по которому расплылось Ваше «маленькое черное пятно»? Про ложку дегтя и бочку мёда слышали?
видимо кто то журналистам подкинул свинью
Sputnik Казахстан
07:27
В ДТП на трассе Атырау – Уральск погибли шесть человек
Tengrinews.kz
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6 человек погибли в страшном ДТП на трассе Уральск — Атырау
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Шесть человек погибли в страшной автокатастрофе на трассе Уральск-Атырау
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Шестеро человек погибли в аварии на трассе Атырау — Уральск
Nur.kz
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В жуткой автокатастрофе на трассе Уральск-Атырау погибли шесть человек
А я-то думаю, что это УН сама себя опровергла, никогда такого не случалось. Прославились фейковыми новостями.
УН! Вы не только неправильные статью пишите, вы еще умудряетесь оставить на свои грязные статьи свои теплые комменты)))))))))))) Ужас,что за не грамотные журналисты там сидят
Да все нормально, Лукпан исправит ошибки, Лукич как редактор, твои ошибки поэтому тебе и придется исправлять ошибки