Опровержение: Автокатастрофы не было

Редакция «Уральской недели» официально сообщает, что опубликованная сегодня ночью информация о ДТП на трассе Уральск-Атырау, в которой погибли якобы 6 человек, не соответствует действительности.

Никакой автокатастрофы на дороге не было. Опубликованная информация полностью не соответствует действительности. Предоставленные журналисту фотографии, якобы очевидцем произошедшего, на самом деле сделаны два года назад.

«Уральская неделя» глубоко сожалеет о допущенной неточности и проносит свои извинения.