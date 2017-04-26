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Опубликовано: Ср, Апр 26th, 2017
1 655 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Организаторов концерта Торегали Тореали в Уральске оштрафуют на 4,5 млн тенге

Концерт известного казахстанского певца Торегали Тореали в Уральске, может оказаться убыточным для организаторов. Власти Уральска намерены привлечь организаторов представления к административной ответственности за листовки расклеенные на улицах города.

афиша

Об этом сообщила Ирина Вайдиева, ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства акимата г.Уральска.

— Речь идет об афишах, которые организаторы концерта расклеили по всему городу с нарушением правил о размещении рекламы. То есть они нарушают эстетический вид улиц города. Организаторами концерта выступает иногородний индивидуальный предприниматель, с которым мы несколько раз пытались созвониться. Но едва услышав, что мы из акимата и просим убрать листовки, он бросает трубку. Поэтому в день концерта, который назначен на 11 мая, мы вручим ему уведомление и будет составлен административный протокол, — сказала Ирина Вайдиева.

Ирина Вайденова и пресс-секретарь акима города Арсен Губашев показывают фотографии мест, где размещена реклама концертов.

Ирина Вайдиева и пресс-секретарь акима города Арсен Губашев показывают фотографии мест, где размещена реклама концертов.

По словам Ирины Вайдиевой организаторы концерта будут привлекаться к ответственности по статье 463 КоАП РК, который предусматривает штраф в размере 25 МРП за каждую афишу размещенную в неустановленном месте.

— Мы насчитали около 100 таких незаконно расклееных афиш в центральной части города и в поселке Зачаганск. В общей сложности организаторы могут быть оштрафованы на 4,5 млн тенге, — сказала Ирина Вайдиева.

Кроме всего прочего она сообщила, что размещать афиши можно на специальных досках объявлений установленных в различных частях города. Заборы, стены домов, автобусные остановки не предназначены для размещения рекламы. По словам Ирины Вайдиевой ранее к такой же ответственности городские власти привлекли организаторов распродажи шуб, которые расклеили афиши в центре города.

Лукпан Ахмедьяров.

7 комментариев
  1. Татьяна:
    26 Апрель 2017 в 14:46

    Ирина Вайдиева

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  2. 123:
    26 Апрель 2017 в 15:02

    Её саму бы привлечь за препятствие культурной жизни города кто теперь будет организовывать гастроли если так штрафовать?на первый раз можно было и поменьше а весь город обклеен суточными квартирами это ничего да?

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    • NVP:
      26 Апрель 2017 в 15:49

      Совершенно верно говорите. Надо внедрять культур-мультур в массы. А то, что при этом другой культур-мультур нарушается, то это небольшие издержки.

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  3. Читатель:
    26 Апрель 2017 в 15:08

    Статья 463. Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления. Наверно ошибка в ссылке на Статью?

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  4. Гизат:
    26 Апрель 2017 в 15:29

    По словам Ирины Вайдиевой ранее к такой же ответственности городские власти привлекли организаторов распродажи шуб, которые расклеили афиши в центре города.
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    Правильно и этих надо также привлечь. Перед законом все равны, кроме тех кто всех равнее…….вот их нельзя… агашек и их родню надо уважать….. и никакие они не коррупционеры, а агашки……..а остальных всех к ногтю……..

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  5. Житель:
    26 Апрель 2017 в 15:33

    Горю желанием чтобы Кайрата Нуртаса и Димаша Кудабергена привлекли к ответстченности лярдов на несколько

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