Организаторов концерта Торегали Тореали в Уральске оштрафуют на 4,5 млн тенге

Концерт известного казахстанского певца Торегали Тореали в Уральске, может оказаться убыточным для организаторов. Власти Уральска намерены привлечь организаторов представления к административной ответственности за листовки расклеенные на улицах города.

Об этом сообщила Ирина Вайдиева, ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства акимата г.Уральска.

— Речь идет об афишах, которые организаторы концерта расклеили по всему городу с нарушением правил о размещении рекламы. То есть они нарушают эстетический вид улиц города. Организаторами концерта выступает иногородний индивидуальный предприниматель, с которым мы несколько раз пытались созвониться. Но едва услышав, что мы из акимата и просим убрать листовки, он бросает трубку. Поэтому в день концерта, который назначен на 11 мая, мы вручим ему уведомление и будет составлен административный протокол, — сказала Ирина Вайдиева.

По словам Ирины Вайдиевой организаторы концерта будут привлекаться к ответственности по статье 463 КоАП РК, который предусматривает штраф в размере 25 МРП за каждую афишу размещенную в неустановленном месте.

— Мы насчитали около 100 таких незаконно расклееных афиш в центральной части города и в поселке Зачаганск. В общей сложности организаторы могут быть оштрафованы на 4,5 млн тенге, — сказала Ирина Вайдиева.

Кроме всего прочего она сообщила, что размещать афиши можно на специальных досках объявлений установленных в различных частях города. Заборы, стены домов, автобусные остановки не предназначены для размещения рекламы. По словам Ирины Вайдиевой ранее к такой же ответственности городские власти привлекли организаторов распродажи шуб, которые расклеили афиши в центре города.

Лукпан Ахмедьяров.