Пик паводка в ЗКО еще не наступил
Уровень воды в реке Урал начал падать. Но несмотря на это в областном Департаменте по ЧС сообщают – пик подъема воды еще не прошел.
По данным ДЧС ЗКО на 25 апреля уровень воды на Урале в черте города составил 490 сантиметров. Это на 6 сантиметров ниже, чем было неделю назад. Сотрудники Департамента по ЧС связывают это с закрытием шандор на Чаганской плотине.
— 21 апреля были закрыты все пролеты сбросного сооружения на Чагане, — сообщил начальник отдела предупреждения ЧС Марс Отаров. — Вода из Чагана перестала поступать в Урал, из-за чего наблюдался спад уровня воды на посту в Уральске.
Несмотря на это, в областном Департаменте по ЧС предупреждают, что пик подъема воды в Урале еще не прошел.
— Вода еще будет подниматься, пик паводка будет чуть позже, — сказал Марс Отаров.
Ко всему прочему, с Ириклинского водохранилища еще больше стали сбрасывать воду. В ночь на 24 апреля сброс воды с водохранилища увеличили с 90 до 120 кубометров в секунду. Отметим, что 22 апреля сброс был на уровне 60 кубометров в секунду, а неделю назад сбрасывалось 25 кубометров воды в секунду.
По состоянию на 24 апреля наполненность Ириклинского водохранилища составила 98,6 процентов. При этом уровень реки Урал в районе Орска продолжает медленно падать, а в районе Оренбурга – расти. Об этом сообщил оренбургский сайт Урал56.Ру со ссылкой на отдел водных ресурсов Нижне-Волжского бассейнового управления по Оренбургской области.
В связи с сохраняющейся угрозой паводка в Уральске, властями подготовлены 28 эвакопунктов, которые смогут принять около четырех тысяч человек. В них есть все необходимое для проживания пострадавших от возможного потопа. Об этом сообщил начальник Управления по ЧС г. Уральска Марлен Сарсенгалиев.
— Все места, отведенные под размещение эвакуированных граждан, подготовлены, — сказал Марлен Сарсенгалиев. –
В Департаменте по ЧС также отметили, что под водой могут оказаться только дачные массивы, находящиеся в пойме реки Урал – 1, 2 Дачные и дачи на Меловых горках.
— Ни один из поселков в нашей области не будет затоплен, — сказал Марс Отаров. – Все они находятся выше опасных отметок, поэтому угрозы нет. К поселку Есентай Акжаикского района может близко подойти вода или же он может быть окружен водой. Но село вода не подтопит.
Екатерина ЛИТВЯКОВА
Ну это, как всегда ЧСовская лажа, вода пока до нас дойдет она растечется по старым руслам Урала и до Уральска не дойдет вода, ЧСники как всегда себя страхуют, чтоб погоны и голова не слетела, поэтому и держат народ в страхе
мне жаль вас
вы так ненавидите всех что уже не замечаете ничего позитивного
получается если не предупредят то ЧС виновато
если страхуются и держут всех предупрежденными опять виноваты,?
Они держут народ не в страхе а в готовности
скажите это алматинцам что вечно в «страхе» сидят