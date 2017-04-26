Пик паводка в ЗКО еще не наступил

Уровень воды в реке Урал начал падать. Но несмотря на это в областном Департаменте по ЧС сообщают – пик подъема воды еще не прошел.

По данным ДЧС ЗКО на 25 апреля уровень воды на Урале в черте города составил 490 сантиметров. Это на 6 сантиметров ниже, чем было неделю назад. Сотрудники Департамента по ЧС связывают это с закрытием шандор на Чаганской плотине.

— 21 апреля были закрыты все пролеты сбросного сооружения на Чагане, — сообщил начальник отдела предупреждения ЧС Марс Отаров. — Вода из Чагана перестала поступать в Урал, из-за чего наблюдался спад уровня воды на посту в Уральске.

Несмотря на это, в областном Департаменте по ЧС предупреждают, что пик подъема воды в Урале еще не прошел.

— Вода еще будет подниматься, пик паводка будет чуть позже, — сказал Марс Отаров.

Ко всему прочему, с Ириклинского водохранилища еще больше стали сбрасывать воду. В ночь на 24 апреля сброс воды с водохранилища увеличили с 90 до 120 кубометров в секунду. Отметим, что 22 апреля сброс был на уровне 60 кубометров в секунду, а неделю назад сбрасывалось 25 кубометров воды в секунду.

По состоянию на 24 апреля наполненность Ириклинского водохранилища составила 98,6 процентов. При этом уровень реки Урал в районе Орска продолжает медленно падать, а в районе Оренбурга – расти. Об этом сообщил оренбургский сайт Урал56.Ру со ссылкой на отдел водных ресурсов Нижне-Волжского бассейнового управления по Оренбургской области.

В связи с сохраняющейся угрозой паводка в Уральске, властями подготовлены 28 эвакопунктов, которые смогут принять около четырех тысяч человек. В них есть все необходимое для проживания пострадавших от возможного потопа. Об этом сообщил начальник Управления по ЧС г. Уральска Марлен Сарсенгалиев.

— Все места, отведенные под размещение эвакуированных граждан, подготовлены, — сказал Марлен Сарсенгалиев. –

В Департаменте по ЧС также отметили, что под водой могут оказаться только дачные массивы, находящиеся в пойме реки Урал – 1, 2 Дачные и дачи на Меловых горках.

— Ни один из поселков в нашей области не будет затоплен, — сказал Марс Отаров. – Все они находятся выше опасных отметок, поэтому угрозы нет. К поселку Есентай Акжаикского района может близко подойти вода или же он может быть окружен водой. Но село вода не подтопит.

Екатерина ЛИТВЯКОВА