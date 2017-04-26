Полиция Уральска предлагает установить видеонаблюдение в общественном транспорте

На данный момент акимат города рассматривает предложение и решает, за счёт каких средств будет исполнено нововведение.

Об этом сообщил заместитель шефа местной полиции Кенжебек Куспаев.

— Мы внесли предложение о том, чтобы установить камеры в маршрутных автобусах, в связи с участившимися случаями карманных краж, — говорит полицейский. – Только с начала этого года было зарегистрировано 169 случаев карманных краж.

Примет ли местная администрация нововведение, благодаря которому решится ряд таких проблем, как карманное воровство, вандализм, выявление безбилетных пассажиров покажет время. Стоит отметить, что кроме всего прочего камеры в автобусах позволят следить водителям за дорогой и поможет в разрешении проблемных вопросов в случаях ДТП, а также позволят владельцам автопарков отслеживать соблюдение трудовых обязанностей водителей и кондукторов.

Напомним, что власти города инициировали проект «Умный город», для безопасности и удобства горожан. Для этого, до конца этого года, в городе будут установлены 300 видеокамер наблюдения, данные с которых будут сводиться на единый наблюдательный пункт Центра оперативного управления в полиции. Кроме всего прочего, для достижения удобства в городе планируется внедрить мобильное приложение 2ГИС, с помощью которого горожане смогут в режиме реального времени наблюдать движение автобусов, график их передвижения, а также еще одну электронную платформу планируется создать для того, чтобы горожане могли в режиме онлайн находить все вакантные рабочие места.