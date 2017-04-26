Суд заблокировал указ Трампа о финансировании «городов-убежищ»

Федеральный судья в Сан-Франциско заблокировал указ президента США Дональда Трампа, согласно которому так называемые города-убежища, укрывающие у себя нелегальных мигрантов, должны быть лишены бюджетного финансирования.

Судья Уильям Оррик счел указ президента антиконституционным.

Указ Трампа оспорили муниципалитеты округов Сан-Франциско и Санта-Клара. Они ссылались на то, что согласно конституции США президент не имеет права вводить те или иные правила на территории городов или муниципальных образований, а правила обращения с иммигрантами находятся в ведении местных властей.

«Города-убежища» впервые появились в США в 1970-х годах. Сейчас в стране более 300 таких городов, местные власти которых отказываются сообщать федеральным властям об иммиграционном статусе жителей.

Трамп подписал указ об ограничении федерального финансирования «городов-убежищ» в конце января.

Это не первый случай блокирования федеральными судами указов Трампа.

16 марта федеральный судья штата Гавайи Деррик Уотсон не дал вступить в силу новому временному запрету на въезд в США граждан шести стран, которые Белый дом считает рассадниками терроризма. Судья удовлетворил иск штата Гавайи с требованием приостановить действие подписанного Трампом указа за несколько часов до того, как он должен был вступить в силу.

Новый указ должен был приостановить на 90 дней въезд в США граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостановить прием беженцев на 120 дней.

Президент Трамп мотивировал свой указ желанием не допустить проникновения в страну террористов, но его критики назвали предложенные меры дискриминационными.

bbc.com