Уральск не отключат от горячей воды

Местным властям удалось договориться с АО «КазТрансГазАймак» о возобновлении подачи газа на Уральскую ТЭЦ.

Об этом на расширенном заседании в городском акимате сообщил глава Уральска Нариман Тургегалиев.

— На данный момент «Жайыктеплоэнерго» задолжало за газ АО «КазТрансГазАймак» свыше 600 миллионов тенге, из-за этого поставщик прекратил подачу газа на городскую ТЭЦ, — пояснил Нариман Турегалиев. – Но мы достигли соглашения с поставщиком, и он возобновит поставки газа в «Жайыктеплоэнерго». Горячая вода в городе будет.

На данный момент потребители задолжали самому «ЖТЭ» 705 миллионов тенге.

— Пользуясь моментом, я хочу обратиться к жителям города: если хотите, чтобы в ваших домах была горячая вода, а зимой – тепло, оплатите свои долги за отопление, — высказался аким Турегалиев. – Это поможет тепловикам перекрыть их собственные долги по газу.

Людмила КАЛАШНИКОВА