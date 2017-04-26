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Опубликовано: Ср, Апр 26th, 2017
1 308 ЗКО / Картина дня

Уральск не отключат от горячей воды

Местным властям удалось договориться с АО «КазТрансГазАймак» о возобновлении подачи газа на Уральскую ТЭЦ.

вода

Об этом на расширенном заседании в городском акимате сообщил глава Уральска Нариман Тургегалиев.

— На данный момент «Жайыктеплоэнерго» задолжало за газ АО «КазТрансГазАймак» свыше 600 миллионов тенге, из-за этого поставщик прекратил подачу газа на городскую ТЭЦ, — пояснил Нариман Турегалиев. – Но мы достигли соглашения с поставщиком, и он возобновит поставки газа в «Жайыктеплоэнерго». Горячая вода в городе будет.

На данный момент потребители задолжали самому «ЖТЭ» 705 миллионов тенге.

— Пользуясь моментом, я хочу обратиться к жителям города: если хотите, чтобы в ваших домах была горячая вода, а зимой – тепло, оплатите свои долги за отопление, — высказался аким Турегалиев. – Это поможет тепловикам перекрыть их собственные долги по газу.

Людмила КАЛАШНИКОВА

 

4 комментария
  1. Данияр:
    26 Апрель 2017 в 15:20

    Наримал ??? что с вами журналюги

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  2. с Циолковского:
    26 Апрель 2017 в 16:47

    незнаю как в других районах города но на Циолковского нет горячей воды уже пару дней хотя оплачиваю регулярно.

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  3. Виталий:
    26 Апрель 2017 в 17:09

    В 6-ом микрорайоне уже 2 года подряд с концом отопительного сезона, кончается и горячая вода. В этом году тоже ждать этого? Уже 3 дня нет горячей воды в этом году! УН, РАЗБЕРИТЕСЬ В КОНЦЕ КОНЦОВ!!!

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