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Опубликовано: Ср, Апр 26th, 2017
529 ЗКО / Картина дня

В Уральске будут «Девушки и аккордеон»

28 апреля в областной филармонии состоится концерт двух талантливых аккордеонисток – местной уральской музыкантши Галины Калашниковой и гостьи из Москвы – Анны Каркач.

аккордеон

Начнётся концерт «Девушки и аккордеон» в 19.00 часов.

Помимо Галины и Анны в нём примут участие солисты и музыканты областной филармонии, ансамбль народного танца «Назерке».

Что обещают уральскому зрителю организаторы мероприятия?

— Это будет яркий, страстный и энергичный вечер, романтичный, нежный и сдержанный! –интригует нас Галина Калашникова. —  Это вечер контрастов аккордеонной музыки!  Танцы, свет, театр, танго… это вечер неожиданных эмоций! Париж… любовь… романсы… любимые мелодии… Аккордеон — это энергия и драйв! Аккордеон — это лёгкость, элегантность, головокружение! Желаем вам приятного вечера в нашем окружении!
Встретимся 28 апреля!

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