В Уральске не хватает техники, чтобы убрать город от мусора
В связи с этим аким города призвал предприятия и организации выделить собственную технику для наведения чистоты в Уральске, а жителей попросил массово принять участие в субботнике, который пройдёт 29 апреля.
— Месяц назад. 29 марта, мы объявили месячник по санитарной очистке города. Но за этот месяц мало чего успели сделать, — высказался глава города Нариман Турегалиев на расширенном совещании в горакимате. – Собственной техники – это 20 единиц – ДЭПу не хватает. Город утопает в грязи. Мы за этот месяц не успели очистить даже центр. Вчера с утра я проехал по городу, придомовые территории во многих КСК не убраны. На бизнес-объекты смотреть стыдно – фасады у них обшарпаны, прилегающая территория не благоустроена. Мы совместно с депутатами, Общественным советом, рядовыми гражданами должны совместными усилиями сделать наш город чистым. Давайте выйдем на субботник 29 апреля, приложим усилия для того, чтобы мусора на наших улицах стало меньше. Отдельно хочу обратиться к представителям бизнес-сообщества: помогите нам с техникой.
В ответ на призыв акима из зала откликнулись два бизнесмена – руководитель фирмы «Орал Стандарт» Виталий Соколов предложил во время ближайшего субботника использовать 5 единиц своей техники, директор ТОО «СКФ Отделстрой» Валентина Михно высказалась, что её предприятие готово дать на вывоз мусора три «КАМАЗа».
По планам акимата города, в субботнике 29 апреля должны принять госслужащие из разных управлений, департаментов и отделов, а также не менее 500 студентов вузов и колледжей.
— По всем учреждениям и организациям уже разосланы разнарядки, где и кто будет убирать территорию, — рассказал заместитель акима города Кайсагалиев. – Мы планируем во время субботника убрать мусор на всех трассах при въезде в Уральск, побелить деревья вдоль дорог по улицам Маметовой, Абулхаирхана, Жангирхана.
Людмила КАЛАШНИКОВА
А ведь сорим и мусорим сами а убирать не хотим.
Все виним кого то.
А на субботники не ходим.
в советское время медицина, образование и много что еще были бесплатны — были и субботники, сейчас медицина и образование платные, почему субботники не оплачиваются ??? Разве это не истина?
в советское время так люди не относились (где живут там и срут, под окна, под балконы, в подъездах бросают, оставляют мусор) к своему городу в котором жили. Раз в день приезжала машина спецавтобазы по вечерам и все успевали выносить мусор в ведрах. А сейчас баки на каждом шагу стоят и штрафные санкции ввели, только ножки, ручки и головки у людей болят. Совести нет.
безработный: 26 Апрель 2017 в 15:24
в советское время медицина, образование и много что еще были бесплатны — были и субботники, сейчас медицина и образование платные, почему субботники не оплачиваются ??? Разве это не истина?
========================================================================== Еще какая ИСТИНА! В полуторакратном размере обязаны! Через ДЭП(сейчас другое название). То что не хватает техники — это упущение акимата и его проблемы и свою халатность хотят решить опять же за счет народа. Почему не приобретали, где планы работ? Аким области Кулгинов ТРИ года перед Турегалиевым был акимом города и не решал эти вопросы. А насколько рационально используется имеющаяся техника?(интересно…)
В советское время субботники как праздники были. Все было народное и активно выходили на субботники. А сейчас все частное! Все народное расхватали-пусть они и убирают! А общественные места городские власти пусть убирают! Мы платим налоги! Чем за 56 миллионов ОДНУ легковушку для Кулгинова купили бы для ДЭП НЕСКОЛЬКО единиц техники…А сколько миллионов бюджетных(народных) денег ушло на супердорогие легковушки чиновникам по городу и области?! Уральск можно было сделать Лас — Вегасом!……..если бы бюджетом распоряжались по уму………
Очень хорошо Гизат, и безработный,сверху написали.Я не против чистоты,я даже выйду,мне некомильфо жить поуши в грязи.Но бесят две позиции.Во первых мы никому ничего не должны,с нас и так шерсть снимают дай бог,во вторых,почему на нас,по старинке,возлагают каждый год,функции,халявной уборки?На дворе капитализьм,ау!