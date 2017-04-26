В Уральске не хватает техники, чтобы убрать город от мусора

В связи с этим аким города призвал предприятия и организации выделить собственную технику для наведения чистоты в Уральске, а жителей попросил массово принять участие в субботнике, который пройдёт 29 апреля.

— Месяц назад. 29 марта, мы объявили месячник по санитарной очистке города. Но за этот месяц мало чего успели сделать, — высказался глава города Нариман Турегалиев на расширенном совещании в горакимате. – Собственной техники – это 20 единиц – ДЭПу не хватает. Город утопает в грязи. Мы за этот месяц не успели очистить даже центр. Вчера с утра я проехал по городу, придомовые территории во многих КСК не убраны. На бизнес-объекты смотреть стыдно – фасады у них обшарпаны, прилегающая территория не благоустроена. Мы совместно с депутатами, Общественным советом, рядовыми гражданами должны совместными усилиями сделать наш город чистым. Давайте выйдем на субботник 29 апреля, приложим усилия для того, чтобы мусора на наших улицах стало меньше. Отдельно хочу обратиться к представителям бизнес-сообщества: помогите нам с техникой.

В ответ на призыв акима из зала откликнулись два бизнесмена – руководитель фирмы «Орал Стандарт» Виталий Соколов предложил во время ближайшего субботника использовать 5 единиц своей техники, директор ТОО «СКФ Отделстрой» Валентина Михно высказалась, что её предприятие готово дать на вывоз мусора три «КАМАЗа».

По планам акимата города, в субботнике 29 апреля должны принять госслужащие из разных управлений, департаментов и отделов, а также не менее 500 студентов вузов и колледжей.

— По всем учреждениям и организациям уже разосланы разнарядки, где и кто будет убирать территорию, — рассказал заместитель акима города Кайсагалиев. – Мы планируем во время субботника убрать мусор на всех трассах при въезде в Уральск, побелить деревья вдоль дорог по улицам Маметовой, Абулхаирхана, Жангирхана.

Людмила КАЛАШНИКОВА