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Опубликовано: Ср, Апр 26th, 2017
1 238 ЗКО / Картина дня

В Уральске задержан вор-карманник

Местной полицейской службой был задержан подозреваемый в кражах сотовых телефонов. Задержанный – ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. 

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Иллюстративное фото

21 апреля в автобусе маршрута № 5 был задержан ранее семь раз судимый 38-летний мужчина, укравший телефон у учащейся 11-го класса.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель начальника местной полиции Кенжебек Куспаев.

— Ученица заметила, как неизвестный мужчина залез ей в карман и вытащил ее телефон, — сообщил Кенжебек Куспаев. — Девушка обратилась в полицию. Сотрудники полиции в короткое время задержали 38-летнего гражданина. При нем был обнаружен мобильный телефон.

Задержанным оказался житель Уральска, безработный, ранее судимый семь раз по разным степеням кражи.

Как сообщили в полиции, сейчас доказана причастность подозреваемого еще к четырём кражам телефона. В отношении него заведено уголовное дело по статье 188 части 1 УК РК.

На данный момент задержанный водворен в ИВС.

Алишер Даулетов

3 комментария
  1. Антон:
    26 Апрель 2017 в 13:50

    семь ..ука раз!нарк стопудов.таких «лечить» бесполезно.пожизненно!

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  2. пациент:
    26 Апрель 2017 в 14:20

    это великое достижение — поймать карманника не просто

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  3. Иван:
    26 Апрель 2017 в 14:22

    Да уж совсем работать разучились.видать всех на пенсию отправили.поймают карманика ,а статью ,как будто ОПГ задержали.

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