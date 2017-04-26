В Уральске задержан вор-карманник
Местной полицейской службой был задержан подозреваемый в кражах сотовых телефонов. Задержанный – ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.
21 апреля в автобусе маршрута № 5 был задержан ранее семь раз судимый 38-летний мужчина, укравший телефон у учащейся 11-го класса.
Об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель начальника местной полиции Кенжебек Куспаев.
— Ученица заметила, как неизвестный мужчина залез ей в карман и вытащил ее телефон, — сообщил Кенжебек Куспаев. — Девушка обратилась в полицию. Сотрудники полиции в короткое время задержали 38-летнего гражданина. При нем был обнаружен мобильный телефон.
Задержанным оказался житель Уральска, безработный, ранее судимый семь раз по разным степеням кражи.
Как сообщили в полиции, сейчас доказана причастность подозреваемого еще к четырём кражам телефона. В отношении него заведено уголовное дело по статье 188 части 1 УК РК.
На данный момент задержанный водворен в ИВС.
Алишер Даулетов
семь ..ука раз!нарк стопудов.таких «лечить» бесполезно.пожизненно!
это великое достижение — поймать карманника не просто
Да уж совсем работать разучились.видать всех на пенсию отправили.поймают карманика ,а статью ,как будто ОПГ задержали.