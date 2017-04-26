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Опубликовано: Ср, Апр 26th, 2017
948 ЗКО / Картина дня

В Уральске заведено уголовное дело по факту отравления детей в государственном  детском саду

 

Носителями инфекции золотистого стафилококка оказались четверо сотрудников детского садика. Возбуждено уголовное дело по статье  304, часть 1 «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов».

ребенок

 

Об этом «УН» стало известно от главного санитарного врача Уральска Мадинета Танауова.

— Около двух недель тому назад четверо воспитанников детского сада «Балбұлақ» попали в инфекционную больницу с признаками желудочно – кишечного отравления, — говорит Мадиниет Танауов. – Диагноз заболевших малышей – золотистый стафилококк.  По результатам лабораторных исследований, источником инфекции оказались работники пищеблока детского сада.

Со слов доктора Танауова, сотрудники детского сада на данный момент отстранены от работы до полного выздоровления. Все дети, пострадавшие в результате заражения выписаны из больницы.

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