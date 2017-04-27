Из бюджета ЗКО не будут выделятся средства на празднование дня единства народов Казахстана
Празднования дня единства народов Казахстана будут проведены за собственные средства этнокультурных объединений области. В отличии от прошлого года, традиционный митинг – шествие на 1 мая состоится.
Об этом сообщил заместитель председателя Ассамблеи народов Гайса Капаков, во время брифинга в Службе центральных коммуникаций.
— Ассамблея народов Казахстана готовит концертную программу, которая состоится на площади Кадыра Мырзалиева, в шестом микрорайоне, — говорит Гайса Капаков. — Также в этот день все рестораны города выставят на продажу свои блюда, приготовленные в лучших традициях национальной кухни.
День единства народа Казахстана отмечается с 1996 года. В ЗКО проживают представители более 90 этносов и действуют 49 этнокультурных объединений, из них 17 – непосредственно в Уральске. Каждый из этносов готовит собственную концертную программу в честь празднования дня единства народов Казахстана.
Алишер Даулетов
Задолбали вы своим 1мая чесно сказать мы при капитализме живём или где.опять же ногаев с гайсой бесплатно дегустировали столы этнические раньше.
Для задолбанного: 1 мая трудовой люд начал праздновать в Уральске именно при капитализме, в Ханской и Переволочной роще, а власть тогда этот люд разгоняла нагайками и шашками, кидала в кутузку. И люд этот на маевках не лежал на диванах как нынче, и не жрал на этнических застольях, а требовал от властей прав и свобод, за что и получал нагайками по спинам. Глупые они были сто лет назад, не знали, что не стоило подставлять спины под плетки ради будущих «задолбанных» этническими застольями поколений