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Опубликовано: Чт, Апр 27th, 2017
179 ЗКО / Картина дня / Культура / Общество / Свободное время

Из бюджета ЗКО не будут выделятся средства на празднование дня единства народов Казахстана

Празднования дня единства народов Казахстана будут проведены за собственные средства этнокультурных объединений области. В отличии от прошлого года, традиционный митинг – шествие на 1 мая состоится.

архивное фото

архивное фото

 

Об этом сообщил заместитель председателя Ассамблеи народов  Гайса Капаков, во время брифинга в Службе центральных коммуникаций.

—  Ассамблея народов Казахстана готовит концертную программу, которая состоится на площади Кадыра Мырзалиева, в шестом микрорайоне, — говорит Гайса Капаков. — Также в этот день все рестораны города выставят на продажу свои блюда, приготовленные в лучших традициях национальной кухни.

 

День единства народа Казахстана отмечается с 1996 года. В ЗКО проживают представители более 90 этносов и действуют 49 этнокультурных объединений, из них 17 – непосредственно в Уральске. Каждый из этносов готовит собственную концертную программу в честь празднования дня единства народов Казахстана.

 

 

Алишер Даулетов

 

2 комментария
  1. 123:
    27 Апрель 2017 в 18:15

    Задолбали вы своим 1мая чесно сказать мы при капитализме живём или где.опять же ногаев с гайсой бесплатно дегустировали столы этнические раньше.

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  2. Уралец:
    27 Апрель 2017 в 18:52

    Для задолбанного: 1 мая трудовой люд начал праздновать в Уральске именно при капитализме, в Ханской и Переволочной роще, а власть тогда этот люд разгоняла нагайками и шашками, кидала в кутузку. И люд этот на маевках не лежал на диванах как нынче, и не жрал на этнических застольях, а требовал от властей прав и свобод, за что и получал нагайками по спинам. Глупые они были сто лет назад, не знали, что не стоило подставлять спины под плетки ради будущих «задолбанных» этническими застольями поколений

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