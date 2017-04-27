Из бюджета ЗКО не будут выделятся средства на празднование дня единства народов Казахстана

Празднования дня единства народов Казахстана будут проведены за собственные средства этнокультурных объединений области. В отличии от прошлого года, традиционный митинг – шествие на 1 мая состоится.

Об этом сообщил заместитель председателя Ассамблеи народов Гайса Капаков, во время брифинга в Службе центральных коммуникаций.

— Ассамблея народов Казахстана готовит концертную программу, которая состоится на площади Кадыра Мырзалиева, в шестом микрорайоне, — говорит Гайса Капаков. — Также в этот день все рестораны города выставят на продажу свои блюда, приготовленные в лучших традициях национальной кухни.