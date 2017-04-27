Казахстан в рейтинге свободы прессы по-прежнему в числе «несвободных»
Казахстан поднялся на несколько позиций в рейтинге свободы СМИ в странах мира, однако всё ещё остается в группе стран с «несвободной» прессой. То, что в рейтинге 2017 года Казахстан поднялся на три позиции — с 160-го места на 157-е, — организация «Репортеры без границ» (RSF) объясняет «исключительно ухудшением ситуации со свободой слова во многих других странах».
Авторы исследования отмечают, что основные оппозиционные издания в Казахстане закрыты с 2013 года и что те немногие из остающихся закрываются после штрафов. «Нередко журналистов подвергают арестам, Интернет тщательно контролируется путем массовой слежки, заключения блогеров в тюрьмы, ограничением доступа к новостным сайтам, социальным сетям и мессенджерам», — говорится в части исследования, посвященной Казахстану.
В своем ежегодном исследовании международная организация со штаб-квартирой в Париже предупреждает, что наряду со странами с авторитарным режимом правления свобода прессы оказывается под угрозу в странах, которые традиционно воспринимаются в качестве образцов демократии. RSF в опубликованном сегодня своем ежегодном исследовании предупреждает, что «прерогатива» ограничения свободы прессы становится присущей не только авторитарным режимам и диктатурам. RSF говорит, что некоторые страны, в которых ситуация со свободой СМИ традиционно считалась «хорошей» либо «неплохой», ухудшили свои позиции и что так называемые образцы демократии перестают быть исключением в тенденции с ухудшением ситуации со свободой журналистов.
«Демократии, которые традиционно рассматривали свободу прессы как часть своего основания, должны продолжать быть образцом для остального мира, а не наоборот, — говорит генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар. — Подрывая эту фундаментальную свободу на основании обеспечения защиты своих граждан, демократии рискуют потерять свой дух».
Публикуемый с 2002 года индекс включает в себя 180 стран, которые располагаются в нем согласно уровню свободы местных СМИ. Индекс отражает ситуацию со свободой СМИ на основании оценки плюрализма, независимости медиа, законодательства и защищенности журналистов.
Источник: rus.azattyq.org