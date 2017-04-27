Казахстан в рейтинге свободы прессы по-прежнему в числе «несвободных»

Казахстан поднялся на несколько позиций в рейтинге свободы СМИ в странах мира, однако всё ещё остается в группе стран с «несвободной» прессой. То, что в рейтинге 2017 года Казахстан поднялся на три позиции — с 160-го места на 157-е, — организация «Репортеры без границ» (RSF) объясняет «исключительно ухудшением ситуации со свободой слова во многих других странах».

Карта из исследования международной организации «Репортеры без границ».

Авторы исследования отмечают, что основные оппозиционные издания в Казахстане закрыты с 2013 года и что те немногие из остающихся закрываются после штрафов. «Нередко журналистов подвергают арестам, Интернет тщательно контролируется путем массовой слежки, заключения блогеров в тюрьмы, ограничением доступа к новостным сайтам, социальным сетям и мессенджерам», — говорится в части исследования, посвященной Казахстану.

В своем ежегодном исследовании международная организация со штаб-квартирой в Париже предупреждает, что наряду со странами с авторитарным режимом правления свобода прессы оказывается под угрозу в странах, которые традиционно воспринимаются в качестве образцов демократии. RSF в опубликованном сегодня своем ежегодном исследовании предупреждает, что «прерогатива» ограничения свободы прессы становится присущей не только авторитарным режимам и диктатурам. RSF говорит, что некоторые страны, в которых ситуация со свободой СМИ традиционно считалась «хорошей» либо «неплохой», ухудшили свои позиции и что так называемые образцы демократии перестают быть исключением в тенденции с ухудшением ситуации со свободой журналистов.

«Демократии, которые традиционно рассматривали свободу прессы как часть своего основания, должны продолжать быть образцом для остального мира, а не наоборот, — говорит генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар. — Подрывая эту фундаментальную свободу на основании обеспечения защиты своих граждан, демократии рискуют потерять свой дух».

Публикуемый с 2002 года индекс включает в себя 180 стран, которые располагаются в нем согласно уровню свободы местных СМИ. Индекс отражает ситуацию со свободой СМИ на основании оценки плюрализма, независимости медиа, законодательства и защищенности журналистов.

Источник: rus.azattyq.org