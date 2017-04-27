Об отравленных детях Берёзовки ЗКО узнал весь мир ( фильм)

Документальный фильм «Отравленная правда», журналиста Саната Урналиева покорил жюри международного фестиваля в Нью – Йорке . Благодаря этой работе мир узнал о таинственном отравлении березовских детей.

«Отравленная правда» — первое серьезное журналистское расследование таинственного заболевания школьников в селе Березовка Западно-Казахстанской области, где дети падали в обмороки и были госпитализированы с симптомами отравления. Фильм снят журналистом «Радио Азаттык» Санатом Урналиевым

Сам журналист комментирует свою победу следующим образом:

— Я целый год отслеживал ситуацию по отравлению березовских детей, — говорит Санат Урналиев. –Ни власти, ни консорциум KPO B.V. так и не взяли на себя никакой ответственности. Официальной версией случившегося признана утечка газа в школьной котельной. Однако это неправда. Со слов жителей Берёзовки, в день отравления были выбросы вредных веществ. Эти слова подтверждаются и экологическими штрафами, которые были наложены на нефтедобывающую компанию после произошедшего. Благодаря этому фестивалю, мир узнал о детях Берёзовки и реакции властей на случившееся.

Кроме фестиваля в Нью – Йорке, месяц тому назад фильм был показан на One World, а в прошлом году фильм транслировался на фестивале «Единый мир» в Бишкеке.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА. Статья подготовлена при поддержке сайта rus.azattyq.org