В Уральске полиция задержала мужчину, который мастурбировал у детской площадки

Полиция Уральска установила личность и задержала мужчину, который предположительно мастурбировал рядом с детской площадкой. Он был запечатлен на видео, распространенном в мессенджере Whats app.

Как сообщает пресс-служба ДВД ЗКО полицейские смогли установить и задержать мужчину. Им оказался мужчина 1989 года рождения, инвалид 3 группы (глухонемой). В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту «Хулиганство», однако позже уголовное дело было прекращено и мужчина был привлечен к административной ответственности. Сам мужчина пояснил, что не мастурбировал, а справлял малую нужду. По административному делу он оштрафован на 10 МРП (26000 тенге).

Напомним, что на прошедшей неделе в социальных сетях в мессенджере Whats app был распространен ролик, о том, что в городе появился педофил, который в р-не 3 школы совершил антиобщественные действия. Видео сняла женщина из окна своей квартиры.