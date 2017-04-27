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Опубликовано: Чт, Апр 27th, 2017
1 037 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске полиция задержала мужчину, который мастурбировал у детской площадки

Полиция Уральска установила личность и задержала мужчину, который предположительно мастурбировал рядом с детской площадкой. Он был запечатлен на видео, распространенном в мессенджере Whats app.

стоп-кадр из видео, распространенного в соцсетях.

стоп-кадр из видео, распространенного в соцсетях.

Как сообщает пресс-служба ДВД ЗКО полицейские смогли установить и задержать мужчину. Им оказался мужчина 1989 года рождения, инвалид 3 группы (глухонемой). В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту «Хулиганство», однако позже уголовное дело было прекращено и мужчина был привлечен к административной ответственности. Сам мужчина пояснил, что не мастурбировал, а справлял малую нужду. По административному делу он оштрафован на 10 МРП (26000 тенге).

Напомним, что на прошедшей неделе в социальных сетях в мессенджере Whats app был распространен ролик, о том, что в городе появился педофил, который в р-не 3 школы совершил антиобщественные действия. Видео сняла женщина из окна своей квартиры.

2 комментария
  1. Максим:
    27 Апрель 2017 в 11:29

    Вообще-то правильно — онанировал, т.к. мастурбируют только девушки, парни онанируют.

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