В Уральске задержан мошенник – мебельщик

Начиная с марта по 25 апреля текущего года, он обманул на несколько сотен тысяч тенге 11 доверчивых горожан , решивших приобрести мебель на заказ.

Специально для того, чтобы ловитьдоверчивых клиентов, мечтающих о стильно и красивой мебели, 25-летний Мержан Абсатыров создал страницу в соцсети Инстаграмм. Там он разместил фото мебели, которую он якобы делает и реставрирует.

Звонки не заставили себя ждать. Всего за два месяца к чудо-мебельщику обратились 11 уральцев.

Предварительно созвонившись со своими «клиентами», Мержан Абсатыров выезжал в их квартиры, делал замеры, выспрашивал обо всех пожеланиях в отношении будущей иебели. Войдя в доверие к людям. Он забирал залог: к примеру, от стоимости кухни в 120 тысяч тенге он брал половину – 60 тысяч в качестве предоплаты.

Когда клиенты начинали звонить и спрашивать о том, когда же мебель будет готова, Абсатиров отключал телефон или же обещал, что «сегодня-завтра всё уже доделаем». На данный момент Абсатыров Мержан Маликович, 1992 года рождения, уроженец Бурлинского района, поселка Акбулак, задержан и водворен в ИВС УВД г. Уральска.

Он проходит по 11 эпизодам мошенничества.

Пресс-служба УВД г. Уральска отмечает, что число пострадавших от действий липового мебельщика растёт, так как каждый день в полицию поступают новые заявления в отношении данного мошенника. В этой связи просим всех, кто пострадал от мошеннических действий гражданина Абсатырова, обратиться в УВД г. Уральска по адресу: ул Айталиева, д. 10 или позвонить по телефонам 102, 98-18-04, 92-45-16.

Алишер ДАУЛЕТОВ