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Опубликовано: Чт, Апр 27th, 2017
755 ЗКО / Картина дня

В ЗКО двое малолетних детей погибли в канализационном колодце

Двое малолетних детей погибли в колодце септика в одном из сел ЗКО. По предварительной информации дети погибли в результате случайности. 

иллюстративное фото

Об этом сообщает пресс-служба ДВД ЗКО. В пресс-релизе полиции сообщается: «25 апреля текущего года примерно в семь часов вечера в поселке Ушана Сулыкольском сельского округа Каратюбинского района в колодце канализационных жидких нечистот (септик) бани частного дома обнаружены трупы малолетних детей 2013 и 2015 г.р. В ходе проверки было установлено, что они упали в колодец во время игры».

Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования. Ведется расследование.

 

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