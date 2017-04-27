В ЗКО двое малолетних детей погибли в канализационном колодце

Двое малолетних детей погибли в колодце септика в одном из сел ЗКО. По предварительной информации дети погибли в результате случайности.

Об этом сообщает пресс-служба ДВД ЗКО. В пресс-релизе полиции сообщается: «25 апреля текущего года примерно в семь часов вечера в поселке Ушана Сулыкольском сельского округа Каратюбинского района в колодце канализационных жидких нечистот (септик) бани частного дома обнаружены трупы малолетних детей 2013 и 2015 г.р. В ходе проверки было установлено, что они упали в колодец во время игры».

Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования. Ведется расследование.