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Опубликовано: Чт, Апр 27th, 2017
912 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В ЗКО экс- начальник обспорта осужден на пять с половиной лет (видео)

Сегодня, 27 апреля, Уральский суд по уголовным делам признал Тимура Шаяхметова виновным в совершении преступления, предусмотренного по статье 362, части 2 «Превышение власти или должностных полномочий».

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Тимур Шаяхметов сегодня, во время оглашения приговора.

 

Суд приговорил чиновника к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего  режима.

Напомним, изначально, Тимур Шаяхметов и его коллега из управления Акжан Ищанов обвинялись в совершении уголовного правонарушения, по статье 366, части 2, пункта 3 «Получение взятки должностным лицом в группе лиц по предварительному сговору». Еще на этапе следствия, Акжана Ищанова исключили из статуса обвиняемого в связи с деятельным раскаянием. Во время судебных тяжб Тимур Шаяхметов отрицал свою вину. Однако, во время прений сторон, чиновник  ходатайствовал о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины.

— Изначально, осужденный Шаяхметов готовился о заключении процессуального соглашения, — пояснила судья процесса  Варвара Дмитриенко. – Но он не договорился с государственным обвинителем о сроке наказания и отказался от своего ходатайства.

Ущерб  государству Тимур Шаяхметов погасил полностью.

Напомним, что в  тюрьме оказывается уже второй начальник Западно-Казахстанского управления физической культуры и  спорта. Три года тому назад, Муслим Ундаганов был осужден на 12 лет лишения свободы за хищения в размере 123 миллионов тенге.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА, видео: Нурлыбек Емранов

 

3 комментария
  1. HumptyDumpty:
    27 Апрель 2017 в 18:10

    бишара…а где родня его?неужели никто из близких, не пришёл поддержать чисто по-человечески?
    зы. наверняк на удо будет надеяться.

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  2. Акмарал Шаяхметова:
    27 Апрель 2017 в 18:35

    Мама была его на суде

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