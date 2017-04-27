В ЗКО экс- начальник обспорта осужден на пять с половиной лет (видео)

Сегодня, 27 апреля, Уральский суд по уголовным делам признал Тимура Шаяхметова виновным в совершении преступления, предусмотренного по статье 362, части 2 «Превышение власти или должностных полномочий».

Суд приговорил чиновника к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Напомним, изначально, Тимур Шаяхметов и его коллега из управления Акжан Ищанов обвинялись в совершении уголовного правонарушения, по статье 366, части 2, пункта 3 «Получение взятки должностным лицом в группе лиц по предварительному сговору». Еще на этапе следствия, Акжана Ищанова исключили из статуса обвиняемого в связи с деятельным раскаянием. Во время судебных тяжб Тимур Шаяхметов отрицал свою вину. Однако, во время прений сторон, чиновник ходатайствовал о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины.

— Изначально, осужденный Шаяхметов готовился о заключении процессуального соглашения, — пояснила судья процесса Варвара Дмитриенко. – Но он не договорился с государственным обвинителем о сроке наказания и отказался от своего ходатайства.

Ущерб государству Тимур Шаяхметов погасил полностью.

Напомним, что в тюрьме оказывается уже второй начальник Западно-Казахстанского управления физической культуры и спорта. Три года тому назад, Муслим Ундаганов был осужден на 12 лет лишения свободы за хищения в размере 123 миллионов тенге.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА, видео: Нурлыбек Емранов