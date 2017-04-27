В ЗКО на спецучётах состоит 1877 подростков

За три последних года по области были осуждены 43 несовершеннолетних, треть из них страдает алкоголизмом. При этом 498 детей у нас живут в неблагополучных, пьющих семьях.

Эти данные озвучила областная прокуратура накануне семинара-совещания по вопросам применения к подросткам мер уголовного преследования.

Прокуроры подчёркивают, что зачастую преступления совершают несовершеннолетние, страдающие алкоголизмом (!) или же наркоманией (!)

Так, из общего количества осужденных 25 ребят имели различные социально-значимые заболевания: 12 из них страдали алкоголизмом, 5 были наркоманами, 8 имели различные психические отклонения.

В большей степени, чем другим возрастным группам осужденных, несовершеннолетним свойственна коллективность совершения преступлений: так, за три последних года подростки совершили 109 групповых преступлений.

Прокуроры отмечают, что проведенная проверка, а также анализ причин совершения преступления и эффективности применяемых мер, направленных на исправление трудновоспитуемых подростков, показала недостаточную работу уполномоченных органов и отсутствие между ними должного взаимодействия.

По данным ГУ «Управление образования области» на внутришкольном контроле состоят 1165 учащихся школ, которые постоянно пропускают занятия, нарушают дисциплину (495 из этих ребят имеют девиантное поведение, 498 живут в неблагополучных семьях, 179 совершили какие-либо правонарушения). На учёте в ДВД ЗКО при этом состоят 712 несовершеннолетних (из которых 286 в связи с проживанием в неблагополучной социальной обстановке, 214 в связи с противоправным поведением).

Людмила КАЛАШНИКОВА