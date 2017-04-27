В ЗКО растёт задолженность населения по налогам

Всего за год сумма долгов по налоговым обязательствам западноказахстанцев выросла почти что вдвое, и в 2017 году составляет 358,3 млн. тенге.

Как сообщили нам в областном департаменте госдоходов, в ЗКО динамично растёт сбор налогов с населения.

Так, самые большие платежи в бюджет жители области вносят за своих железных коней: если в 2014 году налог на транспортные средства с физических лиц по ЗКО составлял 1 млрд. 76 млн. тенге, то уже в 2016 году ценители комфортной езды на собственном авто платят налогов на сумму 1 млрд. 219 млн. тенге.



Также ежегодно увеличиваются поступления налога на имущество физических лиц (вероятнее всего, за счёт введения в строй новых жилых домов: взял ипотеку – плати налоги за ещё невыкупленное имущество). За три последних года эти налоговые выплаты населения выросли на 34 млн. тенге.



При этом земельный налог по непонятным для нас причинам колеблется то в сторону снижения. То в сторону увеличения.

При этом в департаменте госдоходов отмечают, что сумма задолженности населения по налогам растёт, причём резко: всего за два года она увеличилась почти вдвое – с 188,6 млн. тенге с начала января 2015 года до 358,3 млн. тенге – на январь 2017 года.