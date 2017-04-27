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Опубликовано: Чт, Апр 27th, 2017
721 ЗКО / Картина дня

В ЗКО растёт задолженность населения по налогам

Всего за год сумма долгов по налоговым обязательствам западноказахстанцев выросла почти что вдвое, и в 2017 году составляет 358,3 млн. тенге.

налоги

 

Как сообщили нам в областном департаменте госдоходов, в ЗКО динамично растёт сбор налогов с населения.

Так, самые большие платежи в бюджет жители области вносят за своих железных коней: если в 2014 году налог на транспортные средства с физических лиц по ЗКО составлял 1 млрд. 76 млн. тенге, то уже в 2016 году ценители комфортной езды на собственном авто платят налогов на сумму 1 млрд. 219 млн. тенге.

Также ежегодно увеличиваются поступления налога на имущество физических лиц (вероятнее всего, за счёт введения в строй новых жилых домов: взял ипотеку – плати налоги за ещё невыкупленное имущество). За три последних года эти налоговые выплаты населения выросли на 34 млн. тенге.

При этом земельный налог по непонятным для нас причинам колеблется то в сторону снижения. То в сторону увеличения.

 

 

При этом в департаменте госдоходов отмечают, что сумма задолженности населения по налогам растёт, причём резко: всего за два года она увеличилась почти вдвое – с 188,6 млн. тенге с начала января 2015 года до 358,3 млн. тенге – на январь 2017 года.

 

 

 

 

Один комментарий
  1. Север:
    27 Апрель 2017 в 15:28

    Плачу налоги,Только работники налоговой справки не правильно дают.Брал справку о налоге на транспорт,сделали на старые номера и на старый техпаспорт.Чем думают???Пришлось все переделывать им видите ли надо было все удалить и забить новые данные.Что делалось с неохотой.Спасибо другой девушке,все сделала правильно,с первого раза.

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