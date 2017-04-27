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Опубликовано: Чт, Апр 27th, 2017
200 Деньги / ЗКО / Картина дня

Власти ЗКО выделили ветеранам войны 118 миллионов тенге ко Дню Победы

Инвалиды войны и блокадники получат по 20 000 тенге, в качестве единовременной материальной помощи. Несовершеннолетние  узники концлагерей получат 60 000 тенге.

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Чуть больше получат ветераны  Великой Отечественной войны — 150 000 тенге.

Об этом стало известно из выступления руководителя управления внутренней политики Бакытжана Нарымбета.

— Праздновать майские праздники будут не только в городе, но и во всех селах области. – говорит Бакытжан Нарымбет. — Торжественный прием в честь 9 мая откроет аким города. После парада ветеранов ждёт традиционная солдатская каша и концерты. В целях оказания скорой медицинской помощи ветеранам установлен  специальный телефон «Прямая телефонная связь», номер которого был  заранее распространен ветеранам.

Также со слов чиновника, в доме престарелых будет показан спектакль по мотивам пьесы Александра Дударева «Рядовые». В кинотеатре Гагарина пройдет показ патриотических фильмов.

Кроме всего прочего, в городе пройдет акция Бессмертный полк длинною в 1 километр с района ЗКГУ до площади Победы.

Алишер ДАУЛЕТОВ

Один комментарий
  1. NVP:
    27 Апрель 2017 в 18:41

    Не для публикации.
    «Кроме всего прочего, в городе пройдет акция Бессмертный полк длинною в 1 километр с района ЗКГУ до площади Победы».
    Первый раз встречаю, что акции измеряются в километрах.

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