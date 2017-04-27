Зачем нужны рассказы о мигрантах?

Офисы Международной организации по миграции (МОМ) продолжают отбор претендентов на участие в фотоконкурсе «Мигранты: невидимая сила в Центральной Азии». Как отмечают организаторы, больше всего заявок поступает от фотографов из Казахстана и Кыргызстана.





О том, зачем организация проводит в регионе такой конкурс, кого и как она хочет этим поддержать, «Открытой Азии онлайн» рассказала глава офиса МОМ в Алматы, координатор по Центральной Азии Татьяна Хаджиэммануэль.



Она отметила, что Центральная Азия – регион специфический. Помимо того, что здесь сильно развита внутренняя миграция (когда, к примеру, граждане Узбекистана едут на заработки в Казахстан), страны ЦА еще и являются мощным поставщиком трудовых мигрантов за границу (например, таджики и кыргызы часто ездят в Россию). Поэтому фотоисторий людей, решившихся работать на чужбине ради того, чтобы прокормить семью, здесь можно встретить на каждом шагу.

— Мы хотим привлечь как можно больше участников, мы ожидаем получить фотографии из всех стран, в которых работаем (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан). Граждане этих стран имеют право участвовать в нашем проекте, прием заявок закончится уже через две недели, и мы надеемся на хорошие результаты. Мы распространили анонсы среди разных групп людей и сейчас получили фотографии и портфолио от студентов. Также мы ищем художников и профессиональных фотографов, чтобы и они послали нам заявки.

— Заинтересовал ли проект жителей Центральной Азии? В какой стране наиболее активные участники?

— Мы рассказали о нашей идее через миссии МОМ и наших партнеров в Центральной Азии. Самые активные страны – это Казахстан и Кыргызстан. Также мы видим интерес от Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, правда, там не такой уровень активности, но мы всё же ожидаем работы от них. Цель этого проекта – проинформировать общества в Центральной Азии, что миграция является важным фактором. Идея нашла большую поддержку, особенно от учебных заведений, таких как Казахский Национальный Университет, Назарбаев Университет, KIMEP. Интерес проявили также научно-исследовательские центры и Американский Университет Центральной Азии в Бишкеке. Мы думаем, что проект получил хорошую огласку, и надеемся, что больше людей смогут принять в нём участие, и мы увидим работы студентов-художников и фотографов.

— С какой целью МОМ начала этот проект? Кого вы хотите поддержать?

— Деятельность МОМ по миграции не ограничивается Центральной Азией, это глобальная международная организация. Наша цель — способствовать соблюдению прав мигрантов. Мигранты такие же люди, как мы, они — часть нашего общества, и они способствуют развитию нашего общества. Наша организация работает также по вопросам торговли людьми в Центральной Азии, нерегулярной миграции и уязвимости миграции. Мы мониторим вопросы миграции рабочей силы, соблюдения прав мигрантов, занимаемся гендерными вопросами. Мы признаем, что почти половина мигрантов в Центральной Азии – женщины. Мы обращаемся к женщинам, чтобы они были активной частью нашего проекта.

Цель МOM состоит в том, чтобы защитить права мигрантов и поощрять людей, говорящих о миграции, сообщать о том, что миграция значит для нашего общества.

— Сколько в конкурсе будет победителей и по каким номинациям?

— У нас есть 2 категории, которые получат вознаграждения. Во-первых, это студенты. Двоим из них мы предоставим оплачиваемые стажировки в офисах МОМ в Центральной Азии. Например, если у нас есть таджикский победитель, он может работать в нашем офисе в Таджикистане или приехать в алматинский офис. Обычно заплата составляет 500 долларов в месяц, и люди, работая у нас, понимают, что такое миграция, и помогаем создать электронную фотокнигу с историями мигрантов.

В категории художников/фотографов будет один основной победитель, который будет работать с МОМ над фотокнигой о миграции. Мы ее напечатаем, и автор получит приглашение на открытие всех выставок по Центральной Азии, а наша организация будет продвигать его работы на международном уровне. МОМ покроет расходы на поездки по Центральной Азии. Выставки пройдут в Алматы, Астане, Бишкеке, и, возможно, в Ташкенте и Душанбе.

Я хотела бы сказать, что мы очень благодарны организации Интерньюс и проекту «Открытая Азия онлайн» — информационному спонсору нашего мероприятия. Я думаю, что такие коммуникации очень важны, потому через вас люди получают информацию о том, что происходит. Для нас важно показать, что мигранты являются полезной частью общества. Мы не должны бояться их, сталкиваться с фобией или нетерпимостью, и мы должны уважать мигрантов.

Ознакомиться с условиями фотоконкурса и подать заявку можно здесь.

Евгений Дробязко, theopenasia.net