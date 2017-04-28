Погода +21oC
$314.4=
343.83=
5.51=
Опубликовано: Пт, Апр 28th, 2017
432 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Что вас ждет сегодня на концерте «Девушки  и аккордеон» (ВИДЕО)

Сегодня вечером в концертном зале областной филармонии состоится концерт «Девушки и аккордеон».

02457.MTS.неподвижное изображение001

Анна Каркач из Москвы и Галина Калашникова из Уральска совместно с местными музыкантами покажут вам все, на что способен старый добрый аккордеон.  Съемочная  группа «Уральской недели» побывала на репетиции концерта, чтобы вы могли получить представление о том, что вас ждет вечером.

Один комментарий
  1. Серёжа:
    28 Апрель 2017 в 15:46

    УН, смысл выпендриваться с необычными ракурсами при съемке, если все равно вся картинка трясется?

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-04-28
Утром21 ℃
Днем21 ℃
Вечером18.28 ℃
Ночью9.25 ℃
Влажность56 %
ДавлениеhPa 1037.96
Скорость ветра6.22 м/с
2017-04-29
Утром7.74 ℃
Днем19.47 ℃
Вечером18.25 ℃
Ночью11.04 ℃
Влажность70 %
ДавлениеhPa 1037.8
Скорость ветра4.77 м/с