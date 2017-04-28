Что вас ждет сегодня на концерте «Девушки  и аккордеон» (ВИДЕО)

Сегодня вечером в концертном зале областной филармонии состоится концерт «Девушки и аккордеон».

Анна Каркач из Москвы и Галина Калашникова из Уральска совместно с местными музыкантами покажут вам все, на что способен старый добрый аккордеон. Съемочная группа «Уральской недели» побывала на репетиции концерта, чтобы вы могли получить представление о том, что вас ждет вечером.