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Опубликовано: Пт, Апр 28th, 2017
224 ЗКО / Картина дня

ФК «Акжайык» провел праздник для детей-сирот

К себе в гости футболисты пригласили воспитанников областного Детского дома.

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Праздничное мероприятие, посвященное Дню футбола, прошло сегодня, 28 апреля, на стадионе футбольного клуба. Отметить спортивный праздник «Акжайык» решил вместе с воспитанниками Детского дома. К ребятам также присоединились спортсмены футбольного центра. Все вместе они поучаствовали в конкурсах «Веселые старты», попрыгали и потанцевали с аниматорами.  Также герои мультфильмов «Шрек», «Миньоны» и «Фиксики» организовали для детей шоу мыльных пузырей.

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— Мы не стали проводить футбольный матч, как прежде. Хотели, чтобы в мероприятии поучаствовали все дети, а не только те, кто умеет играть в футбол, — рассказывает руководитель отдела по развитию детского футбола в ЗКО Виктор Каблов, – поэтому мы организовали праздник с шарами, танцами и угощениями.

К слову, подобные мероприятия для воспитанников Детского дома футбольный клуб «Акжайык»  организует постоянно. Уже традиционным стал турнир между футболистами основного состава клуба и детьми-сиротами, который проводится осенью. Ребят помладше футболисты навещают в Детском доме.

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Дети с удовольствием играли в «Веселые старты»

— С клубом мы уже друзья, — говорит воспитатель областного Детского дома Виталий Смирнов. – В начале года футболисты приезжали к нам в гости: играли с ребятами, подарили им мячи и форму. Наши дети любят спорт, некоторые из них мечтают заниматься футболом. Думаю, мы сможем в ближайшее время организовать для них поездки на тренировки.

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…потанцевали со «Шреком»

Активными играми праздник не закончился. Сначала детям-сиротам были вручены подарки – мячи и игрушки, а потом их угостили праздничным обедом с тортом и фруктами.

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Директор ФК «Акжайык» Азат Казиханов вручает подарки воспитанникам Детского дома.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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