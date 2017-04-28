ФК «Акжайык» провел праздник для детей-сирот

К себе в гости футболисты пригласили воспитанников областного Детского дома.

Праздничное мероприятие, посвященное Дню футбола, прошло сегодня, 28 апреля, на стадионе футбольного клуба. Отметить спортивный праздник «Акжайык» решил вместе с воспитанниками Детского дома. К ребятам также присоединились спортсмены футбольного центра. Все вместе они поучаствовали в конкурсах «Веселые старты», попрыгали и потанцевали с аниматорами. Также герои мультфильмов «Шрек», «Миньоны» и «Фиксики» организовали для детей шоу мыльных пузырей.

— Мы не стали проводить футбольный матч, как прежде. Хотели, чтобы в мероприятии поучаствовали все дети, а не только те, кто умеет играть в футбол, — рассказывает руководитель отдела по развитию детского футбола в ЗКО Виктор Каблов, – поэтому мы организовали праздник с шарами, танцами и угощениями.

К слову, подобные мероприятия для воспитанников Детского дома футбольный клуб «Акжайык» организует постоянно. Уже традиционным стал турнир между футболистами основного состава клуба и детьми-сиротами, который проводится осенью. Ребят помладше футболисты навещают в Детском доме.

— С клубом мы уже друзья, — говорит воспитатель областного Детского дома Виталий Смирнов. – В начале года футболисты приезжали к нам в гости: играли с ребятами, подарили им мячи и форму. Наши дети любят спорт, некоторые из них мечтают заниматься футболом. Думаю, мы сможем в ближайшее время организовать для них поездки на тренировки.

Активными играми праздник не закончился. Сначала детям-сиротам были вручены подарки – мячи и игрушки, а потом их угостили праздничным обедом с тортом и фруктами.

Екатерина ЛИТВЯКОВА