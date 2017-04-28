«Газета.ру»: Ту-154 Минобороны упал из-за перегруза после дозаправки

Ту-154 Минобороны, упавший после вылета из Адлера 25 декабря 2016 года, потерпел крушение из-за перегруза, а экипаж не знал о превышении допустимого веса. Как пишет «Газета.ру», к такому выводу пришли специалисты, расследующие катастрофу.

По данным издания, эксперты, изучив бортовые самописцы, пришли к выводу, что самолет вылетел с перегрузом с подмосковного аэродрома Чкаловский: взлетный вес с 24 тоннам топлива составлял 99,6 тонн, что превышает норму на 1,6 тонны, но такое отклонение «Газета.ру» называет «несущественным».

«В Адлере из Ту-154Б-2 никто не выходил, за исключением командира и второго пилота. В самолет ничего дополнительно не грузили, однако лайнер был дозаправлен по максимуму. В его баках было 35,6 т топлива», — утверждает издание, поясняя: при вылете из Адлера взлетный вес составлял 110 тонн вместо 98 тонн.

После вылета из Адлера полет длился 74 секунды, самолет коснулся воды левым крылом на скорости 540 километров в час с креном в 50 градусов. Действия экипажа при нештатных ситуациях издание объясняет тем, что пилоты могли не знать о перегрузе.

«Действия опытного экипажа и поведение исправной машины во время своего следующего взлета в Адлере можно объяснить только тем, что командир Ту-154 не знал ни характера, ни точного веса груза на борту, а следовательно — и о перегрузке своего самолета. Поэтому в Адлере в самолет и перелили топлива. Вероятно, его залили бы меньше, если бы знали точный вес имущества, которое погрузили в самолет в Чкаловском. Возможно, в самолет поместили что-то сравнительно небольшое по объему, но значительное по своему удельному весу», — предполагает «Газета.ру».

Life в январе под заголовком «Загадка крушения Ту-154 раскрыта» публиковал заметку, в которой утверждал, что самолет Минобороны потерпел крушение из-за перегруза и ошибок пилота. Представитель Минобороны Игорь Конашенков назвал эти данные «бредом и выдумкой» и подчеркнул, что комиссия еще продолжает работу.

Кроме того, «Коммерсант» писал, что одной из причин крушения специалисты могут назвать потерю ориентации в пространстве пилотов ночью над морем. «Газета.ру» заключает, что «не лучшую роль сыграло темное время суток: визуального представления о том, что до водной поверхности осталось совсем немного, у экипажа не было».

В Межгосударственном авиационном комитете настаивали на том, что официальные комментарии по поводу крушения самолета дает только Министерство обороны.

Ту-154 разбился рано утром 25 декабря. Погибли 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и журналисты«Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда».