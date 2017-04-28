Какие дни отдыха на майские праздники

В мае 2017 года у казахстанцев будет 11 выходных дней, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на календарь «Праздничные и выходные дни в Республике Казахстан в 2017 году».

В мае в Казахстане отмечают День единства народа — 1 Мая, День защитника Отечества — 7 Мая и День Победы — 9 Мая. Первый из праздников приходится на понедельник, в связи с этим этот день будет выходным.

7 Мая выпало на воскресенье, поэтому казахстанцы отдохнут в понедельник. В свою очередь, 9 число выпало на вторник, он также будет выходным. В целом у казахстанцев будет три дополнительных выходных. При этом будут непрерывные выходные с 6 по 9 мая.

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