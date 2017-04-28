Прокуратура ЗКО раскритиковала работу местной ювенальной полиции
Сегодня прокуратура области собрала большое совещание для того, чтобы наладить систему работы с трудными детьми. По мнению надзорного органа, область остро нуждается в специальных программах и спецшколах по работе с детьми, склонными к девиантному поведению.
Кроме прокуроров, на данном совещании присутствовали представители ювенальной полиции, ювенального суда, представители фонда по защите несовершеннолетних детей при ООН и директора школ для детей с девиантным поведением.
Согласно статистике, за последние три года количество детей, совершающих уголовные правонарушения, снизилось. Если в 2015 году несовершеннолетними было совершенно 112 преступлений, то в 2016 эта цифра опустилась до 97 преступлений. С начала этого года было зарегистрировано 12 преступлений, совершенных детьми. Однако торопиться назвать это результатом хорошей работы ювенальной полиции прокуроры не стали.
— Снижение идёт за счет гуманизации политики уголовных наказаний и миграции населения, — объяснила в своем докладе старший помощник прокурора Уральска по надзору за применением законов о несовершеннолетних Алмагуль Исмагулова. – Несмотря на эту, казалось бы, положительную динамику, за последние три года 30 детей оказались в колониях для несовершеннолетних.
По мнению главного «детского прокурора»города, существующая схема работы с трудными детьми и подростками устарела.
— К сожалению, работа с детьми с девиантным поведением сводится лишь к постановке их на учёт, — говорит прокурор Исмагулова. – На сегодняшний день на спецучетах состоит 1877 подростков области. Не принимаются никакие меры по их воспитанию, трудовому и бытовому устройству. Инспектора не проверяют, кто из друзей подростка положительно влияет на него, а кто отрицательно. При работе со сложными детьми, инспектора не проверяют,чем они занимаются в свободное время, не учитывают их индивидуальные склонности. Один лишь участковый и классный руководитель не справятся с трудным подростком. Необходимо вовлечение всех уполномоченных ведомств в процесс перевоспитания «трудных» детей.
Перевоспитать «трудных детей» невозможно. Если воспитанием не занимаются сами родители этих детей, то уже бессмысленно их перевоспитывать. Так как если уж родителям это не надо, то других и подавно это нафиг не сдалось (ИДН, участковым, школьным психологам и т.д.).