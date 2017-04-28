Прокуратура ЗКО раскритиковала работу местной ювенальной полиции

Сегодня прокуратура области собрала большое совещание для того, чтобы наладить систему работы с трудными детьми. По мнению надзорного органа, область остро нуждается в специальных программах и спецшколах по работе с детьми, склонными к девиантному поведению.

Кроме прокуроров, на данном совещании присутствовали представители ювенальной полиции, ювенального суда, представители фонда по защите несовершеннолетних детей при ООН и директора школ для детей с девиантным поведением.

Согласно статистике, за последние три года количество детей, совершающих уголовные правонарушения, снизилось. Если в 2015 году несовершеннолетними было совершенно 112 преступлений, то в 2016 эта цифра опустилась до 97 преступлений. С начала этого года было зарегистрировано 12 преступлений, совершенных детьми. Однако торопиться назвать это результатом хорошей работы ювенальной полиции прокуроры не стали.

— Снижение идёт за счет гуманизации политики уголовных наказаний и миграции населения, — объяснила в своем докладе старший помощник прокурора Уральска по надзору за применением законов о несовершеннолетних Алмагуль Исмагулова. – Несмотря на эту, казалось бы, положительную динамику, за последние три года 30 детей оказались в колониях для несовершеннолетних.

По мнению главного «детского прокурора»города, существующая схема работы с трудными детьми и подростками устарела.

— К сожалению, работа с детьми с девиантным поведением сводится лишь к постановке их на учёт, — говорит прокурор Исмагулова. – На сегодняшний день на спецучетах состоит 1877 подростков области. Не принимаются никакие меры по их воспитанию, трудовому и бытовому устройству. Инспектора не проверяют, кто из друзей подростка положительно влияет на него, а кто отрицательно. При работе со сложными детьми, инспектора не проверяют,чем они занимаются в свободное время, не учитывают их индивидуальные склонности. Один лишь участковый и классный руководитель не справятся с трудным подростком. Необходимо вовлечение всех уполномоченных ведомств в процесс перевоспитания «трудных» детей.