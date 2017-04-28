Руководители ЕНПФ выписали себе премии на 30 млрд тенге

Мажилисмены считают, что деньги казахстанцев, перечисленные в пенсионный фонд, могут уходить в карманы топ-менеджеров ЕНПФ и Нацбанка.

Такое мнение в ходе заседания нижней палаты парламента выразила депутат Екатерина Никитинская, передает «КТК». По ее словам, вкладчики узнают о расходовании их собственных денег уже постфактум.

— Решения по управлению народными средствами принимаются по непонятным общественности принципам, когда собственники накоплений просто ставятся перед фактом, насколько бездарно и безответственно кто-то распоряжается их кровными накоплениями. В целом, появляются основания предполагать риск использования активов таких фондов для затыкания бюджетных дыр, а также для извлечения личной прибыли недобросовестными должностными лицами, — подчеркнула Никитинская.

По сведениям депутатов, пенсионный фонд умышленно завышает свои доходы. Это позволяет выплачивать начальству баснословные суммы вознаграждения. Так, в 2015 году за успешное управление народными деньгами Нацбанк получил комиссию свыше 16 млрд тенге. При этом подтверждения доходности депутаты найти не смогли.

Годом позже доходы ЕНПФ не превысили показателей инфляции. Однако топ-менеджеры компании все равно получили внушительную компенсацию в размере 30 млрд тенге.

Народные избранники отмечают, что из-за подобных махинаций пенсионный фонд вскоре лишится доверия со стороны населения. Кроме того, такая участь грозит и недавно созданному фонду медицинского страхования. Депутаты призывают фонды стать прозрачными, публиковать отчетность в открытом доступе и обсуждать инициативы в парламенте.

источник: 365info.kz