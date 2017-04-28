Спортсмены из ЗКО стали чемпионами страны по настольному теннису

Наши теннисисты выиграли два «золота», два «серебра» и одну «бронзу» на юношеском чемпионате Казахстана.

Чемпионат РК по настольному теннису среди юношей и девушек 1999 года рождения проходил в Усть-Каменогорске с 14 по 20 апреля.

Сборную ЗКО представляли воспитанники специализированного отделения настольного тенниса СДЮШОР № 1. Ребята выиграли пять медалей разного достоинства.

Эльдар Баяндин занял 1 место в одиночном разряде среди юношей, а Айдос Кенжегулов стал вторым. В мужских парных соревнованиях Эльдар и Айдос стали чемпионами.

Среди девушек обладательницей серебряной медали стала Алсу Сапарова.

Также западноказахстанские теннисисты выиграли «бронзу» в командном соревновании. В составе команды выступали Эльдар Баяндин, Санжар Жубанов, Абельсеит Ибат и Нурдаулет Нугай.

Тренерами спортсменов являются тренеры специализированного отделения настольного тенниса СДЮШОР № 1 Владислав Кузьмин, Сарвар Назарова, Дулат Жузбаев и Гульчехра Хусейнова.

Екатерина ЛИТВЯКОВА