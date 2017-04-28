В Круглоозерном пройдет сход граждан для обсуждения тарифа на проезд

Поселок Круглоозерное может остаться без путей сообщения с городом.



В поселке Круглоозёрное ЗКО в местной средней школе в 17:00 пройдёт обсуждение руководителей ТОО «Акжол Авто» с гражданами вопроса повышения стоимости проезда до 120 тенге. Об этом сообщил специалист акимата Иса Нигметов. По словам перевозчика, за 4 месяца работы на этом маршруте предприятие понесло убыток в размере 9 миллионов тенге. За один день предприятие зарабатывает на этом маршруте 56 тысяч тенге. Эта сумма не окупает затраты на бензин и техническое обслуживание автобусов, поэтому по их собственным расчетам тариф на этом маршруте должен составлять 120 тенге. На сегодняшний день стоимость проезда на этом маршруте составляет 70 тенге. Вдобавок к этому ТОО «Акжол Авто» не могут обслуживать поселок большими автобусами по причине аварийного состояния дороги, из-за чего автобусы стукаются дном об ухабы.

В прошлом телефонном интервью «УН» временно исполняющая обязанности акима села Татьяна Сумкина прокомментировала ситуацию:

— Этот вопрос сейчас находится на рассмотрении. Никакого приказа о повышении стоимости проезда не было. Были предложения от руководства «Акжол Авто», но ничего более.