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Опубликовано: Пт, Апр 28th, 2017
489 ЗКО / Картина дня

В Круглоозерном пройдет сход граждан для обсуждения тарифа на проезд

Поселок Круглоозерное может остаться без путей сообщения с городом.

круг
В поселке Круглоозёрное ЗКО в местной средней школе в 17:00 пройдёт обсуждение руководителей ТОО «Акжол Авто» с гражданами вопроса повышения стоимости проезда до 120 тенге. Об этом сообщил специалист акимата Иса Нигметов. По словам перевозчика, за 4 месяца работы на этом маршруте предприятие понесло убыток в размере 9 миллионов тенге.  За один день предприятие зарабатывает на этом маршруте 56 тысяч тенге. Эта сумма не окупает затраты на бензин и техническое обслуживание автобусов, поэтому по их собственным расчетам тариф на этом маршруте должен составлять 120 тенге. На сегодняшний день стоимость проезда на этом маршруте составляет 70 тенге. Вдобавок к этому ТОО «Акжол Авто» не могут обслуживать поселок большими автобусами по причине аварийного состояния дороги, из-за чего автобусы стукаются дном об ухабы.
В прошлом телефонном интервью «УН» временно исполняющая обязанности акима села Татьяна Сумкина прокомментировала ситуацию:
— Этот вопрос сейчас находится на рассмотрении. Никакого приказа о повышении стоимости проезда не было. Были предложения от руководства «Акжол Авто», но ничего более.

2 комментария
  1. нурлан:
    28 Апрель 2017 в 11:35

    у меня есть Газель
    я буду жителей этого поселка возить до Жазиры и обратно за 30 тенге
    вам обойдется дешевле, и интервал меньше будет

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