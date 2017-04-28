В Уральске проходит открытый чемпионат области по таэквондо GTF (Видео)

По итогам этого турнира будут отобраны сильнейшие таэквондисты, которые примут участие в чемпионате страны, а потом на Кубке и чемпионате Европы.

Как сообщила директор глобальной федерации таэквондо GTF в ЗКО Юлия Баешко, в соревнованиях принимают участие спортсмены из Атырауской, Актобинской, Западно-Казахстанской, а также из Самарской и Оренбурской областей. Возраст участников – от 5 до 17 лет.

— По итогам чемпионата будут отобраны спортсмены, которые представят область на чемпионате Казахстана в Алматы, — сказала Юлия Баешко. – После этого победители республиканского первенства выступят на Кубке Европы в Кишиневе (Молдавия) и на чемпионате Европы, который пройдет Кипре.

Текст и фото: Екатерина ЛИТВЯКОВА

Видео: Нурлыбек ЕМРАНОВ