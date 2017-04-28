Погода +5oC
$314.4=
343.83=
5.51=
Опубликовано: Пт, Апр 28th, 2017
263 ЗКО / Картина дня

В Уральске проходит открытый чемпионат области по таэквондо GTF (Видео)

По итогам этого турнира будут отобраны сильнейшие таэквондисты, которые примут участие в чемпионате страны, а потом на Кубке и чемпионате Европы.

1

Как сообщила директор глобальной федерации таэквондо GTF в ЗКО Юлия Баешко, в соревнованиях принимают участие спортсмены из Атырауской, Актобинской, Западно-Казахстанской, а также из Самарской и Оренбурской областей. Возраст участников – от 5 до 17 лет.

— По итогам чемпионата будут отобраны спортсмены, которые представят область на чемпионате Казахстана в Алматы, — сказала Юлия Баешко. – После этого победители республиканского первенства выступят на Кубке Европы в Кишиневе (Молдавия) и на чемпионате Европы, который пройдет Кипре.

Текст и фото: Екатерина ЛИТВЯКОВА

Видео: Нурлыбек ЕМРАНОВ

 

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-04-28
Утром5 ℃
Днем5 ℃
Вечером5 ℃
Ночью3.5 ℃
Влажность44 %
ДавлениеhPa 1037.35
Скорость ветра3.26 м/с
2017-04-29
Утром6.12 ℃
Днем19.91 ℃
Вечером18.83 ℃
Ночью12.29 ℃
Влажность64 %
ДавлениеhPa 1038.44
Скорость ветра4.41 м/с