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Опубликовано: Пт, Апр 28th, 2017
3 039 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Вода в Урале продолжает прибывать

За минувшие сутки уровень Урала прибавил сразу четыре сантиметра. С начала паводка его уровень над нулем поста поднялся на 491 сантиметр.

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Опасный уровень — 850 см.

Паводок в Урале этого года обещает воду значительно больше предыдущих двух лет. В 2016-м году на эту дату воды в Урале прибыло до 454 см, в 2015-м — до 259 сантиметров, по данным сводки департамента чрезвычайных ситуаций.

Гидрологи АО «Казгидромет» прогнозируют подъем воды до 600 — 700 см. Спасатели готовят временные пункты для жителей дачных районов в прибрежной зоне Урала, и угроза подтопления не пуста. Урал выше по течению в Оренбурге продолжает подниматься, за последние сутки — резко,  его уровень прибавил сразу 19 сантиметров.

Сброс воды с Ириклинского водохранилища последние пять дней продолжает сохраняться на пиковом уровне — 120 тысяч куб/сек. В начале паводкового периода сброс составлял 25 тыс. куб/сек.

Водохранилище по состоянию на 27 апреля наполнилось уже на 99,3%.

В прошлом году в этот день сброс воды из этого водохранилища составлял 30 куб.м/сек. 25 апреля 2015-го года этот показатель был 15 куб.м/сек.

 

2 комментария
  1. Welcome:
    28 Апрель 2017 в 14:32

    Такие новости, наверное, не должны стоять в числе главных. Каждый год вода прибывает и убывает. Никакого потопа не будет. Все пройдет как всегда! «УН» это же не сайт климатологии.

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  2. 123:
    28 Апрель 2017 в 16:14

    Не иначе тарасенко на колдовала не зря каждый год плавала туды сюда.

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