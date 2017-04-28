Вода в Урале продолжает прибывать

За минувшие сутки уровень Урала прибавил сразу четыре сантиметра. С начала паводка его уровень над нулем поста поднялся на 491 сантиметр.

Опасный уровень — 850 см.

Паводок в Урале этого года обещает воду значительно больше предыдущих двух лет. В 2016-м году на эту дату воды в Урале прибыло до 454 см, в 2015-м — до 259 сантиметров, по данным сводки департамента чрезвычайных ситуаций.

Гидрологи АО «Казгидромет» прогнозируют подъем воды до 600 — 700 см. Спасатели готовят временные пункты для жителей дачных районов в прибрежной зоне Урала, и угроза подтопления не пуста. Урал выше по течению в Оренбурге продолжает подниматься, за последние сутки — резко, его уровень прибавил сразу 19 сантиметров.

Сброс воды с Ириклинского водохранилища последние пять дней продолжает сохраняться на пиковом уровне — 120 тысяч куб/сек. В начале паводкового периода сброс составлял 25 тыс. куб/сек. Водохранилище по состоянию на 27 апреля наполнилось уже на 99,3%.

В прошлом году в этот день сброс воды из этого водохранилища составлял 30 куб.м/сек. 25 апреля 2015-го года этот показатель был 15 куб.м/сек.